В палестинском Иерихоне появится улица Медведева

Одну из улиц в палестинском городе Иерихоне назовут в честь главы правительства России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Махмуда Аббаса.

Он пояснил, что таким образом власти страны хотят отблагодарить Россию за оказание финансовой помощи в реконструкции исторического центра Иерихона.

Ранее Медведев пояснял, что Россия оказывает Палестине финансовую помощь Палестине на двусторонней основе и по линии международных организаций.

Некоторое время назад глава аппарата правительства РФ рассказал, что Москва передаст в дар Палестине многофункциональный культурный центр. Он построен в Вифлееме на улице, названной в честь президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс».

В состав МФК входит офисное здание, музыкальный центр и спортивный комплекс. Возведение МФК велось в период с 2013 по 2015 годы на средства российских предпринимателей.

