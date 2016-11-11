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В палестинском Иерихоне появится улица Медведева

19:48 11.11.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Одну из улиц в палестинском городе Иерихоне назовут в честь главы правительства России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Махмуда Аббаса.

Он пояснил, что таким образом власти страны хотят отблагодарить Россию за оказание финансовой помощи в реконструкции исторического центра Иерихона.

Ранее Медведев пояснял, что Россия оказывает Палестине финансовую помощь Палестине на двусторонней основе и по линии международных организаций.

Некоторое время назад глава аппарата правительства РФ рассказал, что Москва передаст в дар Палестине многофункциональный культурный центр. Он построен в Вифлееме на улице, названной в честь президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс».

В состав МФК входит офисное здание, музыкальный центр и спортивный комплекс. Возведение МФК велось в период с 2013 по 2015 годы на средства российских предпринимателей.
 

Темы: Международные отношения, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 21:41
Зоя

А я ничему не удивляюсь.
В России памятную доску фашисту Маннергейму открывают, в Палестине - улицу Медведева. Всё в одном русле движется.
11.11.2016, 21:26
А под Москвой

Археологи за собственный счёт, пока не разграбили чёрные копатели расчищают Каширский город, которому по оценкам 3000 лет, где откапывают в огромных количествах железное оружие и предметы бытия, те когда в Европе был медный век, в Подмосковье был уже железный... и до этого никому из компрадоров, в тч и из АН РФ, нет дела...
-А под Челябинском найден, около огромного геоглифа, выложенного каменной насыпью, найдены руины и каменные фундаменты строений города площадью побольше чем Иерихон(7 тыс до нэ) возраст которого 14 тысяч лет... да, да я не ошибся- 14 тыс лет...и который Сталин в 42 году опасаясь, что туда придут фашисты, частично затопил...плотина сейчас в аварийном состоянии, но воду почему-то не спускают( оз. Зюраткуль), и опять господину Медведеву нет дела до нашей с Вами истории... денег нет, копайте сами.
11.11.2016, 21:05
Ник

Надо все правительство Росси во главе с Медведевым там оставить поработать лет на 10.Уж они бы по внедрению инновационной болтовни всех бы переплюнули.
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