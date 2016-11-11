В правительство Франции внесли проект резолюции об импичменте Олланду

Спикер Национальной ассамблеи Франции Клод Бартолоне передал в правительство проект резолюции об импичменте президенту страны Франсуа Олланду, сообщила в пятницу, 11 ноября, газета Le Monde.

Документ подписали 79 депутатов, в том числе его авторы — глава фракции правой партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Инициаторы процесса импичмента обвиняют Олланда в грубых нарушениях полномочий в сфере сохранения государственной тайны. Речь идет о его признаниях в книге журналистов Жерара Даве и Фабриса Лома «Президент не должен этого говорить…», которая вышла в продажу во Франции в октябре 2016 года и которая содержит 61 интервью с Олландом.

Президент Франции в них рассказал, в том числе, что отдавал приказы спецслужбам о ликвидации джихадистов за рубежом. В более позднем интервью, опубликованном в этой же книге, он уточнил, что не отдавал приказов об убийстве, а речь шла о слежке и «нейтрализации» террористов.

Процедура отстранения президента от власти была введена во Франции в 2014 году. Статья 68 конституции Франции гласит, что президент может быть смещен только в случае пренебрежения своим долгом, «которое явным образом противоречит исполнению предписанных обязанностей».