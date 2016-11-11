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В правительство Франции внесли проект резолюции об импичменте Олланду

11:27 11.11.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Спикер Национальной ассамблеи Франции Клод Бартолоне передал в правительство проект резолюции об импичменте президенту страны Франсуа Олланду, сообщила в пятницу, 11 ноября, газета Le Monde.

Документ подписали 79 депутатов, в том числе его авторы — глава фракции правой партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Инициаторы процесса импичмента обвиняют Олланда в грубых нарушениях полномочий в сфере сохранения государственной тайны. Речь идет о его признаниях в книге журналистов Жерара Даве и Фабриса Лома «Президент не должен этого говорить…», которая вышла в продажу во Франции в октябре 2016 года и которая содержит 61 интервью с Олландом.

Президент Франции в них рассказал, в том числе, что отдавал приказы спецслужбам о ликвидации джихадистов за рубежом. В более позднем интервью, опубликованном в этой же книге, он уточнил, что не отдавал приказов об убийстве, а речь шла о слежке и «нейтрализации» террористов.

Процедура отстранения президента от власти была введена во Франции в 2014 году. Статья 68 конституции Франции гласит, что президент может быть смещен только в случае пренебрежения своим долгом, «которое явным образом противоречит исполнению предписанных обязанностей». 

Темы: Франсуа Олланд, Франция, Франсуа Олланд
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 14:26
echo

На следующих выборах во Франции к власти прийдут республиканцы, как в США. Ле Пен будет на третьем или четвертом месте плестись. Социалисты и прочие левые в Европе начинают терять авторитет.
11.11.2016, 12:05
К

Олланд уже не нужен, да и Трамп ему не простит грязь на себя, но главное - срочные выборы могут антинациональную элиту спасти от Ле Пен, которая набирает популярность, и скоро ее будет не остановить.
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