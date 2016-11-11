Борис Джонсон раскритиковал «нытье» Европы по поводу победы Трампа

Глава британского МИД Борис Джонсон предложил лидерам европейских стран прекратить «коллективное нытье» по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Я бы сказал моим любимым европейским друзьям и коллегам, что пришло время прекратить пессимизм по поводу результатов выборов президента США», - цитирует министра издание The Telegraph.

Джонсон также отметил, что у Великобритании появилась отличная возможность построить взаимоотношения с США, которые будут иметь принципиальное экономическое значение. Он добавил, что эти отношения послужат стабильности и процветанию в мире.

Ранее Джонсон выразил готовность работать с администрацией Трампа по вопросам глобального развития и процветания.

Республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, существенно опередив по количеству набранных голосов выборщиков кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Его победа стала неожиданностью как для многих американцев, так и европейских политиков.

