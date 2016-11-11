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В Штатах арестовали сотни участников демонстраций против Трампа

21:29 11.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В США, в штате Калифорния полиция арестовала около 200 участников акций протеста против избрания президентом Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.

Большинство арестов пришлось на долю Лос-Анджелеса – 185 человек, чуть более 10 человек попали в участки в Окленде.

Мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти отметил, что тысячи протестующих соблюдали общественный порядок, а под арест попала «очень небольшая группа людей», которые перекрывали улицы города.

Ранее СМИ сообщали о задержании нескольких десятков человек в Нью-Йорке и Портленде.

Тем временем свыше двух миллионов человек подписали петицию, призывающую выборщиков голосовать за Хиллари Клинтон, передает РИА Новости. В документе отмечается, что Трамп является неподходящей кандидатурой на пост президента США. Кроме того, делается акцент на том, что Клинтон поддержали большинство избирателей.

В США президентские выборы проходят в два этапа. Сначала – всеобщее голосование, а затем голосуют 538 выборщиков (по числу округов на выборах в конгресс). Кандидату в президенты для победы необходимо заручиться поддержкой 270 из них.
 

Темы: США, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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12.11.2016, 03:10
Гость: Kostya38

Дорогие россияне и полгода не пройдет,как Вы поймете,что радоваться нет причин.Трамп это наш парень и плохой он или хороший узнаем через 4года и примем решение. Это в России понятно что если ВВП не отдаст богу душу то до 2024г .будет себя избирать.
11.11.2016, 23:47
Гость: Аnton

В Калифорнии проживает более 35 млн.человек,и число 200 человек задержаных не впечетляет.Не волнуйтесь все будет по ЗАКОНУ США ,а не по понятиям.
11.11.2016, 23:40
Гость: Илья

Надо выходить на площадь к Белому Дому с покрышками, "коктейлями" и хорошим настроением.
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