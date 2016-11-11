В Штатах арестовали сотни участников демонстраций против Трампа

В США, в штате Калифорния полиция арестовала около 200 участников акций протеста против избрания президентом Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.

Большинство арестов пришлось на долю Лос-Анджелеса – 185 человек, чуть более 10 человек попали в участки в Окленде.

Мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти отметил, что тысячи протестующих соблюдали общественный порядок, а под арест попала «очень небольшая группа людей», которые перекрывали улицы города.

Ранее СМИ сообщали о задержании нескольких десятков человек в Нью-Йорке и Портленде.

Тем временем свыше двух миллионов человек подписали петицию, призывающую выборщиков голосовать за Хиллари Клинтон, передает РИА Новости. В документе отмечается, что Трамп является неподходящей кандидатурой на пост президента США. Кроме того, делается акцент на том, что Клинтон поддержали большинство избирателей.

В США президентские выборы проходят в два этапа. Сначала – всеобщее голосование, а затем голосуют 538 выборщиков (по числу округов на выборах в конгресс). Кандидату в президенты для победы необходимо заручиться поддержкой 270 из них.

