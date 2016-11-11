Россия выбирает момент для массового удара по сирийским боевикам

Должна ли Россия после избрания Трампа по-прежнему планировать мощную военную демонстрацию в Сирии?

«Адмирал Кузнецов» и сопровождающие его корабли подошли к Сирии на расстояние, достаточное для нанесения анонсированных массовых ракетно-бомбовых ударов. Однако после избрания Трампа политическая обстановка в мире резко меняется. Уместна ли в подобном контексте масштабная демонстрация возможностей российского оружия в Сирии?

США ожидают в ближайшее время нанесения Россией массированных авиа- и ракетных ударов по целям в Сирии с использованием палубной авиации крейсера «Адмирал Кузнецов», заявили в четверг в Пентагоне. По данным американских военных источников, базирующиеся на авианосце палубные истребители Су-33 и Миг-29К с боекомплектом уже начали полеты над Сирией, но еще не участвовали в боях, передает «Интерфакс». Как сообщает Пентагон, российская авианосная группа уже прибыла в район к юго-востоку от Кипра «на дальность нанесения ударов по Алеппо».

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Фото И.Руденко с сайта ru.wikipedia.org

Также накануне источник в Минобороны России сообщал, что самолеты с авианосца и другие корабли готовят удары по боевикам в окрестностях Алеппо. Еще до выборов в США и зарубежные, и российские многочисленные источники сообщали о подготовке российского крупного ракетно-бомбового удара по целям в Сирии. Как писала еще в понедельник газета ВЗГЛЯД, ВКС и авианесущая группа в ближайшее время могут нанести массированный удар высокоточным оружием с применением совершенно новых сил и средств – например, ракет П-700 «Гранит» и Ка-35, вертолетного комплекса радиолокационной разведки наземных целей.

ОБ этом же говорили и западные источники. Например, лондонская «Таймс» утверждала, что Россия намерена атаковать Восточный Алеппо максимальным количеством боевых сил и средств, пользуясь тем, что США слишком заняты выборами.

Можно предположить, что операция была запланирована как раз на случай, если президентом США стала бы Хиллари Клинтон. Быстрое падение восточного Алеппо поставило бы Вашингтон перед фактом. Однако теперь, когда президентом США становится Трамп, должна ли Россия по-прежнему планировать столь мощную военную демонстрацию в Сирии? Ведь Трамп и так обещал объединить с Россией усилия в борьбе с джихадистами.

Мнения политологов на этот счет разделились.

«Пора брать сирийского быка за рога»

Эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума считает, что именно в данный момент сложилась очень благоприятная ситуация для решительного натиска на Алеппо. «В США к власти пришел новый президент. Есть шансы, что то, что Трамп говорил перед выборами о желании нормализации отношений с Россией, окажется правдой. Сейчас, когда в Америке царит политическая неопределенность, следует усилить работу на сирийском направлении, чтобы впоследствии поставить администрацию Трампа перед фактом», – сказал Джума.

Эксперт опасается: если сейчас промедлить, то освобождение Алеппо снова увязнет в бесконечных переговорах и взаимных обвинениях. «Противоречий и дискуссий по Сирии России не избежать, поэтому нужно вывести диалог на новый уровень, добившись серьезных военных успехов», – добавил Джума.

Востоковед не исключает, что и американцы, которые пока увязли в уличных боях в Мосуле, тоже попытаются ускорить тот штурм, чтобы успеть до ухода администрации Обамы, однако с каждым днем их шансы становятся все призрачнее. «Во многом Мосул нужен был Обаме, чтобы уйти красиво – остаться в истории победителем терроризма, а не человеком, развязавшим бойню на Ближнем Востоке. Но они с этим не справились», – считает Джума.

«Никто не предполагал, что ИГИЛ* окажет такое яростное и при этом профессиональное сопротивление. Хотя было заявлено о взятии шести кварталов в Мосуле, в действительности не занят пока что ни один», – сказал глава отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов. Востоковед отметил, что боевики в Мосуле показали хорошую выучку, комбинируя акции смертников, диверсии и проникновение небольших групп в тыл наступающих, поэтому у американцев нет шансов в ближайшее время освободить город.

Мардасов отметил: хотя Дональд Трамп в предвыборных речах много раз обещал сокрушить ИГИЛ, для его команды Ближний Восток – не приоритет, и поначалу он будет занят другими вопросами. Что касается российской группировки, то в необходимости штурма Алеппо именно в эти дни Мардасов не уверен. Массированный штурм, на его взгляд, – это значит окончательно стереть город с лица земли, что еще сильнее испортит отношения и с США, и заодно со всем суннитским населением региона, что явно не в интересах России.

«Удары по окрестностям Алеппо наносятся и сейчас, с целью предотвращения подвоза боеприпасов оппозицией, которая пытается прорвать блокаду. Нельзя утверждать, что российская авиация сейчас бездействует. Не подвергаются воздушным ударам только внутренние районы Сирии», – поделился эксперт своим мнением. Точка зрения эксперта не противоречит заявлениям и российских МИДа и Минобороны. В четверг МИД еще раз напомнил: после 18 октября – во избежание напрасных жертв – ни российская, ни сирийская авиация не наносит ударов по восточной части Алеппо, хотя там блокированы несколько тысяч боевиков.

Пока лучше «не подставлять» Трампа

Американские эксперты, наоборот, полагают, что сейчас для россиян не самый лучший момент брать Алеппо с политической точки зрения – это может подпортить отношения с будущим президентом. Профессор политологии университета штата Теннесси (США), эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков в интервью газете ВЗГЛЯД предположил, что наступление на Алеппо, во-первых, спровоцирует давление на уходящую администрацию Обамы – от них потребуют быстрых мер, а во-вторых, это «подставит» Дональда Трампа.

«Сейчас Трамп формирует свою команду и концепцию внешней политики. России сейчас следовало бы воздержаться от решительных действий в Сирии, иначе это может привести к тому, что в команде Трампа будет больше антироссийски настроенных «ястребов», тем более что в его первоначальном окружении было много отставных генералов. Во-вторых, и сама концепция внешней политики окажется жестче по отношению к России», – предупреждает Коробков.

Ряд лидеров действующих на территории Сирии террористических группировок выступили накануне с обращением, в котором выразили готовность начать мирные переговоры с целью прекращения огня в районе Алеппо. Причем приступ миролюбия у боевиков проснулся сразу после новостей о победе Трампа. Возможно, они поняли, что американская поддержка очень скоро прекратится.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"