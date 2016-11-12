Трамп назвал приоритеты в работе в первые недели на посту президента

Избранный президент США Дональд Трамп в своем первом после выборов интервью для газеты The Wall Street Journal обозначил приоритетные направления своей деятельности в первые недели на новой должности.

В числе приоритетов Трамп назвал дерегулирование финансовых институтов, чтобы «банки могли вновь начать кредитовать», а также создание рабочих мест и защиту границ от проникновения нелегальных мигрантов и наркотиков на территорию США, пишет РБК.

Трамп заявил, что после беседы с действующим главой государства Бараком Обамой он пересмотрел свою позицию по отношению к программе по обеспечению доступными страховками 30 млн граждан США (Obamacare), реализованной администрацией президента. Во время предвыборной гонки он критиковал эту программу и выступал за полную ее отмену.

По словам Трампа, сейчас он думает сохранить по крайне мере два положения этой программы после того, как его об этом попросил Обама в ходе их встречи в Белом доме. Речь идет о действующем запрете страховщикам отказывать в своих услугах из-за состояния здоровья пациента и возможности для родителей заботиться о здоровье детей за счет собственных полисов в течение дополнительного времени. ​Избранный президент подчеркнул необходимость «быстро» двигаться в этом направлении.

Кроме этого, Трамп вновь заявил о необходимости создания в США новых рабочих мест. Он заявил, что может ввести импортные тарифы на товары американских компаний, которые производятся за рубежом. По его мнению, это лишит компании стимула переносить производство в страны с более дешевой рабочей силой.

В интервью избранный президент уделил внимание вопросу объединения страны. «Я хочу страну, в которой люди будут любить друг друга», — заявил он. Отвечая на вопрос о том, как снизить напряжение в стране, которое сложилось после выборов, Трамп сказал, что необходимо создавать новые рабочие места.