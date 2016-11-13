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Председатель Европарламента пригрозил ввести санкции против Турции

13:08 13.11.2016
Фото с сайта news-europa.eu
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Турция может подпасть под санкции Евросоюза из-за многочисленных арестов оппозиционных политиков и журналистов после попытки государственного переворота, заявил в интервью газете Bild am Sonntag председатель Европарламента Мартин Шульц. 

«Нам в ЕС нужно обдумать, какие экономические санкции мы можем применить в отношении Турции. К концу этого года должна пройти реформа Таможенного союза [ЕС], членом которого является Турция. Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз», — цитирует  Шульца РБК.

Кроме того, председатель Европарламента напомнил о позиции ЕС по вопросу введения смертной казни. «Если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении [в ЕС] завершатся», — пояснил Шульц и добавил, что выступает за продолжение диалога со страной.

Волна репрессий в Турции продолжается уже несколько месяцев. 5 ноября стало известно, что власти санкционировали арест девяти сотрудников ведущей оппозиционной газеты Cumhuriyet. Сотрудников издания заподозрили в том, что они могли оказывать поддержку мятежникам, предпринявшим попытку военного переворота в Турции в середине июля. 

4 ноября полицейские задержали двух лидеров Демократической партии народов Турции, крупнейшего оппозиционного объединения страны. Юристы Демократической партии народов в беседе с Reuters сообщили, что помимо сопредседателей задержаны девять депутатов за «нежелание давать показания в отношении преступлений, связанных с террористической пропагандой». Агентство отмечает, что Анкара обвиняет эту партию в связях с Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической в Турции и в США. На парламентских выборах в июне 2015 года Демократическая партия народов впервые прошла в парламент.

Попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля. С 20 июля в Турции объявлен режим ЧП, который в октябре 2016 года был продлен еще на три месяца. 

Сообщения о массовых увольнениях в стране поступали регулярно. Уже через несколько дней после подавления мятежа работы лишились около 15 тыс. учителей и преподавателей, 1,5 тыс. деканов, почти 9 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел, 1,5 тыс. сотрудников Минфина и около 250 сотрудников аппарата премьер-министра. Около 3 тыс. судей были отстранены от работы. Всего, по приблизительным оценкам, власти уволили или отстранили от работы около 100 тыс. военных, полицейских, сотрудников гражданских учреждений и судов.

Темы: Турция, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 21:24
Гость: Изя

Как бэ Турция не ввела чего этим "председателям евросоюза". Хотя чего это я... понравится еще этим полоумным европейцам.
13.11.2016, 20:44
Гость: Александр1

Ну что же. Тогда Турция введет ответные санкции против Шульца и Ко.\\\\\\\\\\\
А против ЕС слабо?! Или страшно?!
13.11.2016, 19:16
Гость: Ахурамазда

Ну что же. Тогда Турция введет ответные санкции против Шульца и Ко.
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