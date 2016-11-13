\ В МВД Бельгии спрогнозировали приток тысяч боевиков ИГ в Европу

От трех до пяти тысяч европейцев, сражающихся сегодня в рядах «Исламского государства» (группировка запрещена в России) в Ираке и Сирии, могут вернуться в страны ЕС. Об этом заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон в эфире телеканала RTВF.

Он пояснил, что в настоящее время боевиков теснят и в иракском Мосуле, и в сирийской Ракке. В связи с этим возможны два варианта развития событий. ИГ может оставить европейцев, чтобы они продолжали сражаться или отправить их обратно.

Министр призвал разведслужбы всех европейских стран следить за этим, обмениваться информацией и быть готовыми к наплыву боевиков.

Ямбон рассказал, что в Бельгию уже вернулись из Сирии 117 человек. По словам министра, половина из них находятся в тюрьме, а остальные взяты под наблюдение.

Ранее бельгийские власти объявили о запуске банка данных, содержащего сведения о наемниках ИГ из числа граждан Бельгии и лицах, собирающихся примкнуть к экстремистам. На сегодняшний день в банке собрана информация о нескольких сотнях человек.

