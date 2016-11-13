]]> ]]>
Главная В мире Новости

В МВД Бельгии спрогнозировали приток тысяч боевиков ИГ в Европу

18:29 13.11.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

От трех до пяти тысяч европейцев, сражающихся сегодня в рядах «Исламского государства» (группировка запрещена в России) в Ираке и Сирии, могут вернуться в страны ЕС. Об этом заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон в эфире телеканала RTВF.

Он пояснил, что в настоящее время боевиков теснят и в иракском Мосуле, и в сирийской Ракке. В связи с этим возможны два варианта развития событий. ИГ может оставить европейцев, чтобы они продолжали сражаться или отправить их обратно.

Министр призвал разведслужбы всех европейских стран следить за этим, обмениваться информацией и быть готовыми к наплыву боевиков.

Ямбон рассказал, что в Бельгию уже вернулись из Сирии 117 человек. По словам министра, половина из них находятся в тюрьме, а остальные взяты под наблюдение.

Ранее бельгийские власти объявили о запуске банка данных, содержащего сведения о наемниках ИГ из числа граждан Бельгии и лицах, собирающихся примкнуть к экстремистам. На сегодняшний день в банке собрана информация о нескольких сотнях человек.
  

Темы: Бельгия, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.11.2016, 19:39
Гость: Микс

А еще голландцы думают РФ сбила Боинг над юридически украинской территорией, а ВВС и Ми-6 бутят СССР начал 2-ю мировую. Еще кто то придумал репрессии в СССР и забыл в США - макаартизм и старательно не вспоминает Тонкинскую провокацию и бред про ОМП в ИРАКе, и не видит геноцид сербов в 1990-хгг. И все это на западном полушарии. Кажется нужен РВСН для вправления мозгов - падает падает ядерный фугас. Тогда на земле наступит нормальная ситуация.
13.11.2016, 19:06
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ В МВД Бельгии спрогнозировали приток тысяч боевиков ИГ в Европу
Тысяч - это мало, миллионов!!! И что надо бельгийским полицаям зарплату повысить на порядок, чтобы они поддерживали порядок в стране...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.