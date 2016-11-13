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Британский экс-полицейский отправился в заплыв через Атлантику

21:35 13.11.2016
Бен Хупер. Стоп-кадр с видео в YouTube
Бен Хупер. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Бывший сотрудник британской военной полиции 38-летний Бен Хупер начал заплыв через Атлантический океан. Он планирует преодолеть расстояние в 3,2 тысячи километров – от сенегальской столицы Дакара до бразильского города Натал – примерно за четыре-пять месяцев, сообщает Reuters.

Ежедневно Хупер намерен плыть в течение 12 часов, делая один перерыв. В особо опасных зонах океана он будет надевать камуфляжный гидрокостюм.

Сопровождают пловца два небольших судна. Их команда состоит из девяти человек и английского мастифа по кличке Танк.

Перед началом заплыва Хупер заявил, что «немного нервничает». В то же время отметил, что не может подвести свою дочь, команду и всех, кто его поддерживает. По словам, Хупера, к заплыву он готовился на протяжении трех лет.

Агентство отмечает, что в случае удачного завершения мероприятия Хупер может стать первым в истории человеком, который пересек вплавь Атлантику.
 

Темы: Великобритания, Курьезные и интересные события в мире спорта, Плавание в России и в мире
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