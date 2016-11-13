Трамп пообещал депортировать миллионы нелегалов из США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен депортировать из страны три миллиона нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает издание Independent.

Трамп уточнил, что речь идет о лицах с преступным прошлом – участниках банд, наркодилерах и прочих уголовных элементах. Миллиардер заявил, что все эти люди находятся в США нелегально, поэтому будут высланы или посажены в тюрьму.

Кроме того, Трамп подтвердил свое намерение возвести стену на границе с Мексикой. При этом он пояснил, что стена будет возведена только на определенных участках границы, а на остальных установят специальные ограждения.

Трампу удалось выиграть президентские выборы с большим отрывом от Хиллари Клинтон по числу набранных голосов выборщиков. В настоящее время в отдельных американских городах проходят акции протеста против него. В о ж время, согласно данным опросов, более двух третей американцев считают Трампа легитимно избранным главой государства.

