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Трамп пообещал депортировать миллионы нелегалов из США

20:21 13.11.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен депортировать из страны три миллиона нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает издание Independent.

Трамп уточнил, что речь идет о лицах с преступным прошлом – участниках банд, наркодилерах и прочих уголовных элементах. Миллиардер заявил, что все эти люди находятся в США нелегально, поэтому будут высланы или посажены в тюрьму.

Кроме того, Трамп подтвердил свое намерение возвести стену на границе с Мексикой. При этом он пояснил, что стена будет возведена только на определенных участках границы, а на остальных установят специальные ограждения.

Трампу удалось выиграть президентские выборы с большим отрывом от Хиллари Клинтон по числу набранных голосов выборщиков. В настоящее время в отдельных американских городах проходят акции протеста против него. В о ж время, согласно данным опросов, более двух третей американцев считают Трампа легитимно избранным главой государства.
 

Темы: США, Проблемы мигрантов в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 21:43
Гость: сергей-57

может он и из России вышвырнет 17 МИЛЛИОНОВ ваххабитов,русофобом-карликом завезённых???
13.11.2016, 21:22
Гость: Комментарий

У Трампа началась новая предвыборная кампания. Теперь он хочет стать президентом России.
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