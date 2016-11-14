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В ЕС пообещали не менять политику в отношении России

12:00 14.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Евросоюз не намерен изменять свою позицию по России, даже если США изменят свою точку зрения в этом вопросе. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделала журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после неформального ужина с главами МИД, посвященного итогам выборов в США.

«Что касается России, вы знаете, Евросоюз занял очень принципиальную позицию по присоединению Крыма и ситуации на Украине. Это не изменится, несмотря на возможные изменения политики других», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, как возможные изменения в отношениях США и России после победы Дональда Трампа повлияют на позицию ЕС.

При этом Могерини подчеркнула, что Европейский союз «общается с Россией и работает с Россией по многим вопросам, в том числе по иранской [ядерной] договоренности, по ближневосточному мирному процессу, по Ливии, по противодействию терроризму».

Могерини также выразила надежду на расширение евроатлантического партнерства с США и пригласила будущего государственного секретаря на новую встречу глав МИД стран Евросоюза.

Темы: Россия, США, Международные отношения, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 13:11
Гость: магерини

дитя европейских инквизиций пыжится и наигранно надувает щёки ,а со стороны видно что она пустое место и выражает позицию нескольких политиков как завербованная цру меркель!ну это мы проехали и про неё можно уже не писать и спасибо за санкции...и хиллари спасибо за выборы в сша,болгарии,молдове и ждём францию...
14.11.2016, 12:54
Гость: Спасибо вам огромное товарищи гейропейцы

Нам ваши санкции очень нужны. Нам надо развивать свою промышленность и сельское хозяйство, науку и медицину. А скупать продукты и финансировать ваших производителей мы не хотим. Картофель и баклажаны мы сами можем выращивать.
14.11.2016, 12:53
Гость: Злой

Я тоже так подумал. Только Могерини много на себя берет, в странах ЕС начинается череда выборов и все те кто 8 лет ориентировался на политику Обамы и Клинтон, и лакейски им подпевал, неизбежно уйдут с политической сцены.
Они надоели всем своей дурью и ослиным упрямством, которое наносит вред прежде всего странам Европы.
Жаль что Могенини не сказала, что они все дружненько повесятся, если Трамп не будет продолжать политику Обамы в отношении России.
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