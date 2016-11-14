В ЕС пообещали не менять политику в отношении России

Евросоюз не намерен изменять свою позицию по России, даже если США изменят свою точку зрения в этом вопросе. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделала журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после неформального ужина с главами МИД, посвященного итогам выборов в США.

«Что касается России, вы знаете, Евросоюз занял очень принципиальную позицию по присоединению Крыма и ситуации на Украине. Это не изменится, несмотря на возможные изменения политики других», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, как возможные изменения в отношениях США и России после победы Дональда Трампа повлияют на позицию ЕС.

При этом Могерини подчеркнула, что Европейский союз «общается с Россией и работает с Россией по многим вопросам, в том числе по иранской [ядерной] договоренности, по ближневосточному мирному процессу, по Ливии, по противодействию терроризму».

Могерини также выразила надежду на расширение евроатлантического партнерства с США и пригласила будущего государственного секретаря на новую встречу глав МИД стран Евросоюза.