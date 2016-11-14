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Пророссийский кандидат победил на президентских выборах в Болгарии

17:21 14.11.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Пророссийский кандидат в президенты Болгарии Румен Радев победил на выборах главы государства. Таковы результаты обработки 99,33% бюллетеней. Ранее победу Радеву отдали экзитполы, сообщает ТАСС.

Результаты обработки 99,33% бюллетеней свидетельствуют о том, что бывший пилот ВВС Болгарии, позиционировавший себя как сторонник улучшения отношений с Россией, Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на данные ЦИКа.

Радев заручился поддержкой 59,35% голосов избирателей, или более 2 млн болгар, в то время как его главная конкурентка — кандидат от правоцентристской партии Цецка Цачева набрала 36,17% (около 1,2 млн голосов). Еще более 150 тыс. человек проголосовали против всех.

Ранее победу Радева на президентских выборах показали экзитполы. Это означает, что 22 января он вступит в должность президента Болгарии, которую будет занимать в течение следующих пяти лет, уточняет Reuters.

Сразу после объявления данных экзитполов премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил об отставке правительства. Официально об уходе нынешнего кабинета будет объявлено 14 ноября, в ходе заседания парламента.

Темы: Болгария, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 21:12
Русский

... болгары воевали на стороне Гитлера! Факт. Заменяли немецко-фашисткие войска на западном фронте. И тем самым позволяли немцам воевать на Российско-немецком фронте.
твоя безграмотность граничит с очернительством Русских воинов. Позор точке!..
14.11.2016, 21:00
Микс

А что вы хотели? Россия вернула государственность Болгари, а ЕС не объединяет а поглощает и равноправия в нем нет. Вот интересно: В СЭВ Чехословаки делали Л-410, и кажется Л-39 и какую нишу рынка местных авиаперевозок они заняли в ЕС?! Татра была известна в СССР и бегала наравне с КАМАЗами, а в ЕС она так же часто встречается и бегает наравне с каких там немецкие и пр грузовики?! Поляки делали свои самолеты до 2 мировой и после по советской лицензии клепали, а в ЕС они какую нишу заняли? Польские БДК служили в ВМФ СССР в НАО какой процент десантных кораблей или хотя бы катеров или других кораблей/судов польского производства. Это к слову так как присказка это лекции экономиста в студенческие годы: 1 рабочее место в производстве рождает 4 в сфере услуг. Экономика стран бывшего СЭВ держится как и в РФ остатками производства хоть какого то и как его развивает ЕС?!!
14.11.2016, 20:19
*

Болгары не воевали на стороне Гитлера. Это у вас ложная память, форумов перечитали.
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