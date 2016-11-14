Пророссийский кандидат победил на президентских выборах в Болгарии

Пророссийский кандидат в президенты Болгарии Румен Радев победил на выборах главы государства. Таковы результаты обработки 99,33% бюллетеней. Ранее победу Радеву отдали экзитполы, сообщает ТАСС.

Результаты обработки 99,33% бюллетеней свидетельствуют о том, что бывший пилот ВВС Болгарии, позиционировавший себя как сторонник улучшения отношений с Россией, Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на данные ЦИКа.

Радев заручился поддержкой 59,35% голосов избирателей, или более 2 млн болгар, в то время как его главная конкурентка — кандидат от правоцентристской партии Цецка Цачева набрала 36,17% (около 1,2 млн голосов). Еще более 150 тыс. человек проголосовали против всех.

Ранее победу Радева на президентских выборах показали экзитполы. Это означает, что 22 января он вступит в должность президента Болгарии, которую будет занимать в течение следующих пяти лет, уточняет Reuters.

Сразу после объявления данных экзитполов премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил об отставке правительства. Официально об уходе нынешнего кабинета будет объявлено 14 ноября, в ходе заседания парламента.