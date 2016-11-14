Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты

Миллиардер Дональд Трамп, избранный 45-м президентом США от Республиканской партии, пообещал отказаться от президентской зарплаты в $400 000 в год после вступления в должность 20 января 2017 года.

«Я никогда не комментировал эту тему, но мой ответ — нет», — заявил Трамп в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. «Я думаю, что по закону я должен получать $1, так что буду получать $1», — пояснил новоизбранный президент США. Он признал, что не знает, сколько получает хозяин Белого дома.

Журналистка CBS сообщила, что действующий президент США Барак Обама получает $400 000 в год.. «Я не приму зарплату, я ее не приму», — подчеркнул Трамп.

Трамп станет не первым президентом США, отказавшимся от заработной платы. Ранее так поступил 31-й президент США республиканец Герберт Гувер (был хозяином Белого дома с 1929 по 1933 год) и 35-й президент США демократ Джон Кеннеди (1961 — 1963).

В сентябре 2016 года американский Forbes сообщил, что состояние Трампа сократилось за год на $800 млн — с $4,5 млрд в прошлом году до $3,7 млрд в настоящее время. Forbes проанализировал 28 активов, которыми владеет Трамп, и установил, что стоимость 18 из них значительно уменьшилась за последний год. Главная причина — ослабление рынка недвижимости в США, в особенно офисной и ритейла, в Нью-Йорке.

Подешевел на $159 млн принадлежащий Трампу небоскреб Trump Tower на Пятой авеню и на $28 млн — 70-этажный Trump Building на Уолл-стрит. Также значительно потерял в цене частный пляжный клуб Mar-a-Lago в городе Палм-Бич во Флориде. Лишь семь активов Трампа за год выросли в цене. Стоимость одного из принадлежащих миллиардеру активов за год не изменилась.

Президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года. Победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон признала победу Трампа.