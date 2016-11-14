Киев озвучил дату нового Майдана

СБУ обвиняет Россию в подготовке очередной революции

Начальник департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Дублик обвинил Россию в подготовке на Украине нового Майдана. Об этом он заявил в пятницу, 11 ноября, на брифинге в Киеве.

По словам чиновника, целью якобы запланированных акций является проведение на Украине досрочных парламентских выборов, в результате которых к власти должны прийти некие пророссийские политики.

Дублик рассказал, что начало протестных действий запланировано на 15 ноября, когда должна пройти всеукраинская акция банковских вкладчиков. «В дальнейшем с 17 ноября основной акцент протестных акций будет смещаться на вопрос повышения тарифов. Готовится блокирование правительственных структур, расширение претензий и требований к власти», — заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на очередные голословные обвинения Киева, заявив, что «Майданы в Киеве готовят, по традиции, не в Москве», очевидно, намекая на американский след.

Отметим, что 15 число в качестве даты начала неких беспорядков называл ранее и заместитель украинского министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам в этот день возможны стычки футбольных фанатов, которые должны запустить «пророссийские выступления» и начало «Крымского сценария» в Харькове.

Отметим также, что в один день с заявлением Дублика внефракционный депутат Борислав Береза заявил, что предчувствует приближение нового государственного переворота.

Напомним, что 10 ноября ФСБ России распространила сообщение о том, что 9 ноября в Севастополе были задержаны «члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины. Может быть, нынешнее заявление СБУ — это такой ответ Москве?

— История с крымскими диверсантами тут не при чем, — уверен директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

— Киев прекрасно понимает, что социальные бунты населения не за горами. Ну, а мы с вами прекрасно понимаем, кого нужно будет винить за организацию этих бунтов — конечно, Россию и Путина.

— Считаете ли вы, что растерянность от прихода к власти в США Трампа может толкнуть Киев на неадекватные действия? В лучшем ли свете выставляют себя киевские власти, раскрывая «заговор» за «заговором»?

— Вне зависимости от того, кто пришел бы к власти в США, социальные бунты на Украине неизбежны. Майдан довел страну до нищеты. И чем сильнее растут протестные настроения среди населения, тем чаще СБУ будет «раскрывать заговоры», ловить «врагов народа» и «агентов Путина». По мере роста напряженности в обществе будут активизироваться и украинские спецслужбы.

— Возможны ли досрочные парламентские выборы на Украине? И могут ли на них победить «пророссийские силы»?

— Я изначально был уверен, что этот парламент до конца своего срока не доживет. А сейчас эта уверенность только окрепла. Украинская Рада нежизнеспособна, но самое главное — она все меньше устраивает западных спонсоров. От Порошенко требуют изменения Конституции, а он только разводит руками.

Что касается победы «пророссийских сил» — вы знаете, я крепко сомневаюсь, что на Украине возможно провести честные и свободные выборы в современных условиях. Поэтому рассчитывать на победу реальной оппозиции этой власти пока не приходится. Именно потому сейчас и активизировались усилия по созданию карманной оппозиции, подконтрольной все тем же спонсорам — отсюда «оппозиционные» партии Лещенко-Найема, Саакашвили и т. д.

— Ранее 15 ноября как дату начала «пророссийских беспорядков» в Харькове называл Георгий Тука. 15 ноября — день начало всеукраинской акции вкладчиков. Совпадение? Что нам ждать от этого дня?

— Различные даты гуляют уже давно. Власть боится любого выступления против нее, любого митинга, любой акции. Потому что понимает: даже стихийная акция может вылиться в широкомасштабные выступления. Вот и пытается задавить их в зародыше. Но при этом я вижу только несколько политсил, которые реально готовятся к этому бунту, репетируют его, собираются возглавить его. И смею вас заверить, эти силы — отнюдь не пророссийские

— Сегодня на Украине право на публичные акции, демонстрации и любые другие массовые уличные мероприятия де-факто есть лишь у политических сил и групп давления, которые можно условно назвать «санкционированными», — отмечает директор Восточно-украинского центра стратегических инициатив Роман Травин.

— Санкционирована их деятельность либо политической властью страны, либо силовиками, либо влиятельными внешними игроками. Все остальные жестко подавляются различными методами, не только силовыми, но и медийными, и административными.

Поэтому, вполне вероятно, что у СБУ, есть информация о готовящихся протестах, организацией которых занимаются какие-то «неправильные» люди или кто-то из «правильных», но ставший излишне самостоятельным.

Так что это может быть превентивный ход, чтобы их дискредитировать, показать, что готовы реагировать. Причем, понятно, что инициаторами этих протестов могут быть очень далекие от России силы. Просто все, что неугодно, объявляется сегодня пророссийским.

Не исключено, что не надо тут вообще искать подоплеку какую-то реальную. Различные украинские ведомства с завидным постоянством, не особо заботясь о каких-то рациональных доводах, обвиняют Россию в разных грехах и коварных планах — вплоть до организации терактов в Европе. Может быть, это просто очередной тому пример.

Высказывания Туки и Березы вполне могли появиться для придания дополнительного веса, информации обнародованной Службой безопасности.

— О приходе к власти каких еще пророссийских сил может идти речь, если все знают, что их на Украине нет?

— Ну, во-первых, включите любое украинское ток-шоу или трансляцию из Верховной Рады, сразу же натолкнетесь на перекрестные взаимные обвинения оппонентов в работе «на Путина». Вообще, как несложно заметить, по мнению украинских политиков и украинских СМИ, в стране мало что происходит без вмешательства Москвы, так что в этом смысле с «пророссийскими силами» проблем нет.

Во-вторых, если говорить серьезно, то пророссийских сил на Украине нет, но несмотря ни на что весьма сильны пророссийские настроения среди части общества. А значит, есть социальная база для появления таких сил, отсюда и опасения, поэтому делается все, чтобы не допустить их появления.

— Чего власти боятся? У них появился реальный конкурент?

— Чего боятся? Я бы сказал, что всего. Они боятся новой американской администрации, они боятся России — куда меньше, но тоже боятся. Боятся отдельных групп силовиков, боятся граждан. Боятся и политических конкурентов, реальных или мнимых. Я какого-то прямо реального конкурента прямо сейчас не вижу.

— Саакашвили заявил о необходимости досрочных выборов. Возможны ли они и при каких условиях? Кто может оказаться в выигрыше от них?

— Тема досрочных выборов на Украине муссируется просто непрерывно, и после победы Трампа они становятся более вероятными. Потому что непонятно, будут ли теперь американцы так заботиться о Порошенко и Яценюке, как они делали это раньше. Ведь больше всех потеряли бы от досрочных выборов именно они, особенно пострадал бы «Народный фронт» Яценюка.

Согласно последним опросам, больше всех выиграет от них Тимошенко. Рассчитывают на преодоление барьера «Свобода» Тягнибока и новый проект Рабиновича-Мураева «За жизнь».

— Давайте уже расставим все точки над i: возможен ли на Украине новый Майдан, вызванный ростом социальной напряженности? А военный переворот?

— То, что мы называем «майданом» — это социальная технология. А это значит, что происходит он не потому, что растет социальная напряженность, повышаются тарифы на электроэнергию или откладывается ассоциация с ЕС, а потому что кто-то, а это достаточно влиятельные люди внутри страны с серьезной поддержкой из-за рубежа, процесс запускают. Он может быть успешным, может дать осечку. Но социальные проблемы — это не причина, а лишь топливо для Майдана.

Могут ли быть стихийные протесты, вызванные социальной напряженностью? Могут, даже достаточно массовые. Кто-то из украинских политиков будет пытаться их возглавить, использовать в своих интересах. Но для Майдана нужно больше факторов. Так что только из-за роста социальной напряженности его не будет.

Переворот, наверное, возможен, но это далеко не самый вероятный сценарий развития событий. Украину пытаются сегодня позиционировать и внутри страны, и на международной арене, как демократическое государство, пошедшее европейским, прозападным путем. Переворот же приведет к большим имиджевым потерям, не только для Украины, но и для влиятельных западных политиков, которые активно поддерживали постмайданную Украину. У людей, пришедших к власти путем военного переворота, будут серьезные проблемы с признанием, просто потому что лидерам западных стран будет сложно объяснить такое признание своим гражданам.

Власть на Украине можно сменить и менее драматичным путем. Если же люди, которые пойдут на переворот, станут опираться только на внутренние силы, им будет крайне сложно усидеть в полученных креслах.