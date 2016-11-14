]]> ]]>
Главная В мире Новости

Избранный президент Молдавии признал Крым де-факто российским

17:45 14.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Избранный президент Молдавии Игорь Додон заявил 14 ноября, что Кишинев должен осторожно подходить к вопросу принадлежности Крыма, чтобы не потерять Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но я уже говорил о том, что де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом», — сказал он.

Додон также выразил уверенность в том, что Молдавия должна сохранить добрососедские отношения с Европой, но при этом «возобновить стратегическое партнерство с Россией».

Ранее в понедельник Игорь Додон заявил, что свой первый визит в качестве главы государства совершит в Россию.

Второй тур прямых выборов президента состоялся в Молдавии в минувшее воскресенье. Додон, глава Партии социалистов, победил на них, набрав 52,18 процента голосов. Его основной конкурент — Майя Санду — получила 47,28 процента голосов избирателей. Она уже заявила, что намерена опротестовать в Конституционном суде результаты второго тура. По ее мнению, голосование прошло с многочисленными нарушениями.

Темы: Россия, Крым, Молдавия, Выборы в представительные органы власти в мире, Ситуация вокруг Приднестровья
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.11.2016, 20:38
Гость: ВИП

Выдержит.Мы поможем.
14.11.2016, 19:47
Гость: Молдавская автономия

тогда в Украину входила.Так что лучше не ворошить.Чтобы не было проблем...
14.11.2016, 19:38
Гость: Алекс

Додон молодец! Только выдержит ли он всё, что на него обрушит демократический запад.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.