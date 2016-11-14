Избранный президент Молдавии признал Крым де-факто российским

Избранный президент Молдавии Игорь Додон заявил 14 ноября, что Кишинев должен осторожно подходить к вопросу принадлежности Крыма, чтобы не потерять Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но я уже говорил о том, что де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом», — сказал он.

Додон также выразил уверенность в том, что Молдавия должна сохранить добрососедские отношения с Европой, но при этом «возобновить стратегическое партнерство с Россией».

Ранее в понедельник Игорь Додон заявил, что свой первый визит в качестве главы государства совершит в Россию.

Второй тур прямых выборов президента состоялся в Молдавии в минувшее воскресенье. Додон, глава Партии социалистов, победил на них, набрав 52,18 процента голосов. Его основной конкурент — Майя Санду — получила 47,28 процента голосов избирателей. Она уже заявила, что намерена опротестовать в Конституционном суде результаты второго тура. По ее мнению, голосование прошло с многочисленными нарушениями.