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Тимошенко призвала соотечественников к новому майдану

22:02 14.11.2016
Юлия Тимошенко. Фото с сайта tymoshenko.ua
Юлия Тимошенко. Фото с сайта tymoshenko.ua
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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев начать новый майдан. Выступая в эфире телеканала «112 Украина», она назвала президента страны Петра Порошенко и Национальный банк (НБУ) оплотом коррупции и главной причиной обнищания населения.

По словам Тимошенко, только сами украинцы могут восстановить справедливость и «поставить власти на место». Они должны выйти на бессрочную акцию протеста против повышения тарифов, падения курса национальной валюты, а также потребовать возврата банковских владов.

Глава НБУ Ваелрия Гонтарева, в свою очередь, заявила, что Тимошенко и еще ряд депутатов Верховной рады откровенно обманывают граждан и пытаются дестабилизировать экономическую ситуацию в стране, сообщает ТАСС.

По ее словам, парламентарии в своих выступлениях приводят ложные сведения и цифры, а озвучиваемые ими заявления только на руку собственникам обанкротившихся кредитных организаций. Она заверила, что регулятор и Фонд гарантирования вкладов физлиц действует в интересах обманутых вкладчиков. Кроме того, Гонтарева призвала депутатов «прекратить политические инсинуации» и присоединиться к реформированию финансового сектора.

В Киеве 15 ноября должна состояться акция протеста вкладчиков разорившихся банков. В связи с этим силовики перейдут на усиленный режим работы. Глава МВД Украины Арсен Аваков приказал жестко пресекать провокации и попытки использования оружия.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Ситуация на Украине, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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