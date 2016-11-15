Обаму назвали самым высокооплачиваемым государственным лидером

Действующий президент США Барак Обама возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню зарплаты. Об этом сообщает издание Echos со ссылкой на исследование центра Statista.

Годовой заработок американского лидера составляет 400 тысяч долларов. Почти вдвое меньше зарабатывает глава правительства Канады Джастин Трюдо – 260 тысяч долларов. Он занимает вторую строчку рейтинга.

Тройку самых высокооплачиваемых лидеров занимает канцлер Германии Ангела Меркель – 234 тысячи долларов.

Четвертое и пятое места в списке заняли президент ЮАР Джейкоб Зума и британский премьер Тереза Мэй – 223 и 215 тысяч долларов соответственно.

На шестой строчке рейтинга глава правительства Японии Синдзо Абэ с годовым доходом в 203 тысячи долларов, на седьмой – турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган – 197 тысяч долларов. Восьмую занимает президент Франции Франсуа Олланд – 194 тысячи долларов.

Президент России Владимир Путин находится на девятом месте рейтинга. Его годова зарплата оценивается в 136 тысяч долларов. При этом издание отмечает, что в виду экономического кризис российский лидер сократил свою зарплату на 10%.

Замыкает рейтинг итальянский премьер Матео Ренци с доходом в 125 тысяч долларов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от зарплаты на посту главы государства. По его словам, он готов работать на благо страны всего за один доллар.

