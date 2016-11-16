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Обама и лидеры стран Европы обсудят продление антироссийских санкций

22:01 16.11.2016
Фото с сайта whitehouse.gov
Фото с сайта whitehouse.gov
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Действующий президент США Барак Обама и лидеры ряда европейских стран намерены обсудить продление санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Встреча должна состояться в ближайшую пятницу в Германии. В ней примут участие лидеры Великобритании, Испании, Италии и Франции. Они обсудят как уже действующие санкции, так и возможность введения новых в связи с российской операцией в Сирии.

Агентство отмечает, что стороны торопятся принять решение до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года. Он неоднократно высказывал намерение наладить отношения с Россией, что ставит под сомнение будущее санкций, срок действия которых истекает 31 января.

«Мы действительно находимся в критической ситуации. Мы не должны допустить, чтобы ЕС продлил санкции, а затем пришел новый президент США и снял их», - цитирует агентство одного из чиновников ФРГ.

Ранее зарубежные СМИ уже сообщали о намерении европейских лидеров досрочно принять решение о продлении санкций. Они опасаются, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном по инициативе Трампа может привести к разногласиям на Западе по поводу России.
 

Темы: Россия, Европа, США, Отношения России и стран Западной Европы, Экономические санкции и эмбарго, Барак Обама
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 03:41
ABCD

В Европе придумали хитрый шаг. Вроде бы Трамп "снимает" санкции, а Европа их усиливает, США разводят руками, мол "демократия", нечего поделать не можем... в Итоге Трамп пытается снова разводить Россию на той же тухлятине что бы Россия как всегда в одностороннем порядке начала делать для запада приятные вещи, а запад продолжал "публичную порку" России.
17.11.2016, 02:22
РусскийЧеловек

Больше санкций разных и не убираемых. Кстати. насчет забора вдоль границы с нами побеспокойтесь, а то скоро побежите от своих мигрантов к нам, а что вас может остановить? Только ваш забор!!!
17.11.2016, 00:25
Мамба

Не понял, а где же тогда логика -если европейцы - марионетки США, то тогда им главное - не санкции, а угодить Америке, неважно при президентстве Обамы или Трампа. А будут санкции или нет - второстепенно. Или всё же санкции - европейская осознанная реакция? Примите уже какую-нибудь линию в пропаганде, но не противоречьте логике. 80 процентов аудитории может и проглотят алогизмы, но 20 задумаются. Оно вам надо - господа российские пропагандисты?
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