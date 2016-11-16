Обама и лидеры стран Европы обсудят продление антироссийских санкций

Действующий президент США Барак Обама и лидеры ряда европейских стран намерены обсудить продление санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Встреча должна состояться в ближайшую пятницу в Германии. В ней примут участие лидеры Великобритании, Испании, Италии и Франции. Они обсудят как уже действующие санкции, так и возможность введения новых в связи с российской операцией в Сирии.

Агентство отмечает, что стороны торопятся принять решение до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года. Он неоднократно высказывал намерение наладить отношения с Россией, что ставит под сомнение будущее санкций, срок действия которых истекает 31 января.

«Мы действительно находимся в критической ситуации. Мы не должны допустить, чтобы ЕС продлил санкции, а затем пришел новый президент США и снял их», - цитирует агентство одного из чиновников ФРГ.

Ранее зарубежные СМИ уже сообщали о намерении европейских лидеров досрочно принять решение о продлении санкций. Они опасаются, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном по инициативе Трампа может привести к разногласиям на Западе по поводу России.

