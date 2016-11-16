Европа «кидает» Украину

В Киеве заподозрили, что Германия, Франция и Бельгия препятствуют украинской «евроинтеграции»

Предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом пытаются затормозить сразу несколько стран. Это в первую очередь Германия, Франция и Бельгия. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на некоего высокопоставленного собеседника в дипломатических кругах.

«Украина выполнила все критерии по безвизовому режиму, однако некоторым странам ЕС неинтересны наши успехи. Прежде всего, это касается Франции, Германии и Бельгии, которые пытаются найти какую-то зацепку, чтобы использовать ее как предлог для не предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом», — отметил источник.

© KM.RU, Алексей Белкин

По его словам, такое поведение связано с внутриполитической ситуацией в этих странах, где вопрос миграции является очень болезненным. Дипломат пояснил, что французы и немцы заинтересованы отложить введение безвизового режима как минимум до проведения весной президентских выборов во Франции, а осенью — парламентских в Германии.

«Кто-то из неправительственных организаций на Украине, например, заявил о проблемах в борьбе с коррупцией, и сразу же, на переговорах в Брюсселе французский или немецкий представитель об этом говорит. Мол, есть проблемы, пусть Еврокомиссия подготовит новый доклад о выполнении Украиной плана действий относительно визовой либерализации. А это еще где-то полгода может занять», — заявил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что власть и общественность на Украине должны выступать одним фронтом и требовать от ЕС выполнения своих обязательств.

Напомним, 23 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позднее 24 ноября в Брюсселе состоится саммит «Украина-ЕС», на котором будут подписаны документы о либерализации виз. По словам украинского лидера, вопрос предоставления безвизового режима Украине затянулся по причине спора между Европейским парламентом и Европейской комиссией о полномочиях в приостановке безвизового режима для любой из стран (suspension mechanism). Порошенко при этом выразил надежду на то, что эти структуры найдут компромисс, решение по suspension mechanism будет найдено.

Однако 12 ноября стало известно о том, что решение о введении для граждан Украины и Грузии безвизового режима с Евросоюзом будет принято не раньше февраля 2017 г. Об этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта», — написал он.

Ранее, 26 сентября комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За отмену краткосрочных виз проголосовали 39 депутатов, против — четыре. Порошенко данное решение назвал лучшим подарком на свой день рождения. Стоит, однако, отметить, что это решение носило рекомендательный характер.

Напомним также, что предоставление согражданам безвизового режима с Евросоюзом в течение «считаных недель» перед этим Порошенко обещал в августе. А ранее, в июле 2016 года, Еврокомиссия заявила об успешных реформах на Украине и предположила, что безвизовый режим будет введен в октябре текущего года.

— Могу предположить, что в действительно стран, не желающих отменять визы с Украиной, значительно больше, — комментирует заявление неназванного украинского дипломата старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— Проще назвать тех, кто выступает за отмену виз. Это Польша, страны Прибалтики, Румыния, Болгария… Уже есть большие сомнения насчёт Венгрии и Словакии. Что касается развитых стран Западной Европы, то едва ли хоть одна из них готова «открыть двери» для граждан страны, где доходы на душу населения раз в пять ниже их собственных, и где постоянно стреляют. Им вполне хватает проблем с беженцами, чтобы взваливать на себя ещё и издержки, связанные с украинцами.

— Почему упомянуты только Франция, Германия и Бельгия?

— Речь идёт о странах, вносящих в бюджет Евросоюза больше всех средств. Ещё Голландию и Австрию можно отнести в эту же группу. Их рынки труда — не резиновые, и они не могут обеспечить работой всех желающих. Мест для миллионов украинцев в них точно не хватит. Скорее всего, три этих страны упомянули просто потому, что их чиновники сказали о своём нежелании быстрее других. Но трудно представить себе Данию, открывающую двери для украинцев. Или Швецию. Голодранцы (с точки зрения европейцев это так, как ни прискорбно это звучит) Европе не нужны.

— Почему европейские власти просто не могут сказать: безвизового режима мы вам не дадим? Сколько можно тянуть и пудрить мозги?

— Евросоюз попал в очень сложное положение. С одной стороны, они не могут дать Украине безвизовый режим, потому что она слишком бедная, и к тому же в стране идёт вялотекущая война. Нельзя дать визовый режим стране, где по рукам гуляют тысячи автоматов. Где правоохранительные органы «очень даже местами» контролируют обстановку. Куда более богатой Хорватии даже безвизовый режим только после того, как в ней перестали всё время стрелять.

С другой стороны, ЕС помог Порошенко и иже с ним прийти к власти. Они во многом его детища. И публично отказать Порошенко означает признать провал собственной политики. Поэтому необходимо поддерживать симпатии украинцев к нынешнему руководству хотя бы и обещанием «морковки» в виде безвизового режима. Иначе дела президента станут совсем плохи.

— А почему Молдавии дали безвизовый режим, а Украине нет?

— Молдавия — страна куда меньшего размера, чем Украина. К тому же, значительная часть взрослых молдаван давно обзавелась румынскими паспортами и работает в Европе по ним. Так что просто ЕС узаконил пребывание тех, кто и так там находится. Кроме того, Евросоюз на наиболее безопасном примере должен показать остальным странам «Восточного партнёрства», что в принципе добиться безвизового режима можно. И не будем забывать о том, что в Молдавии давно не стреляют. Да, там ужасающая бедность, там то и дело бурлит улица, но пока страна остаётся мирной.

— Чем вызваны подобные признания украинских чиновников? В Киеве начали прозревать?

— Киевские чиновники вынуждены постепенно признавать то, что и так лежало на поверхности. И они ещё преуменьшают масштабы нежелания европейцев отменять визы. Мол, всё упирается всего в три страны… Бесконечно же вешать лапшу на уши народу нельзя. Рано или поздно приходится признавать, что некоторые важные цели достичь не удаётся. Кажется, время пришло. Уж слишком хорошо миллионы украинцев видят, что на практике Европа стала для них дальше, а не ближе.

— Можно ли считать, что евроинтеграция Украины полностью провалена? А был ли у нее шанс на успех?

— Если считать целью евроинтеграции именно приём в Евросоюз, то шансы Украины изначально равнялись нулю. Ей этого никто никогда не обещал, и нынешние власти пудрили мозги и себе, и согражданам. А в ситуации с вялотекущей войной и ужасающей нищетой населения шансы добиться безвизового режима стремятся к нулю. Да, евроинтеграция провалена, и провалена безоговорочно.

Ответ на вопрос о провале «евроинтеграции» зависит от того, что каждый вкладывает в это понятие, — отмечает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

— Само собой, обещания членства Украины в ЕС с самого начала были сказкой, рассчитанной на охлос, на толпу легковерных людей. Если же говорить о введении когда-нибудь безвизового режима, то формально ЕС может что-нибудь придумать специально для Украины: чтобы новый режим назывался «безвизовым», но в итоге на деле людям было бы еще тяжелее въехать в ЕС.

— Действительно ли именно указанные три страны пытаются затормозить предоставление Украине безвизового режима? А как же Голландия, завалившая Киеву евроинтеграцию? А другие страны не боятся миграции?

— Многие страны ЕС побаиваются наплыва бедных, голодных украинских мигрантов. Но не для каждого данная проблема является первостепенной. Что касается Нидерландов, то они сейчас думают, как бы спрыгнуть с темы Соглашения о евроассоциации с Украиной. И на этом фоне, в принципе, не против формально согласиться с безвизовым режимом для нее — чтобы хоть как-то подсластить пилюлю для Киева. Но эта тема, безусловно, тоже станет обсуждаться на предстоящих в Нидерландах выборах. Собственно, уже активно обсуждается.

— В Киеве еще только начали догадываться, что безвизовый режим им не дадут? Или давно понимают, но боятся сказать вслух? Долго ли им еще удастся кормить народ этой сказкой?

— Судя по активным комментариям придворных политологов и украинских СМИ, на всякий случай Киев начал готовить общественное мнение к отказу Европы от «безвиза». Уже вовсю муссируется тема: «А зачем рядовому украинцу отмена виз, если он и в Жмеринку поехать не может?». Ясно, что все эти «ж» неспроста. Но хочу заметить, что все это говорят люди, еще три года назад с пеной у рта оравшие на Майдане, что без отмены виз для ЕС рядовой украинец просто жить в не в состоянии.

— Насколько реально для украинцев сегодня важен безвизовый режим? Многие ли смогут им воспользоваться, и представляет ли это реальную угрозу Европе?

— Российские СМИ как-то не очень обратили внимание на резонансное дело в Испании, где раскрыта банда, благодаря которой по поддельным документам в Британию было переправлено до 6 тыс. украинских нелегалов. Представляете, 6 тысяч только в Британию и только посредством одной банды! Можете примерно прикинуть, сколько тысяч (если счет идет еще на тысячи) украинских нелегалов сейчас находятся в других странах ЕС, куда им добраться легче, чем на Альбион! Смею вас заверить, миллионы украинцев сейчас находятся в таком плачевном состоянии (спасибо тому же «Майдану»), что как только появится возможность въезда в Европу без формальностей и оформления массы документов, продадут последнего «порося» и поедут в поисках лучшей жизни. И только их там и видели! Это действительно будет серьезной угрозой для многих стран Старой Европы.

— Будет ли теперь Киев искать покровительства у других стран или продолжит раболепие перед теми, кто их демонстративно посылает?

— Для украинских националистов, для украинской «державотворной» идеологии есть один принцип: «Гэть от Москвы!». Ничего другого они не придумали и придумать не могут, кроме как делать из Украины эдакую «анти-Россию». И в этом смысле им абсолютно все равно, куда «интегрироваться» (или как сказал не так давно украинский писатель Яворивский, «чьей подстилкой быть») — Европы ли, Америки ли, Китая ли. Если завтра вдруг окажется, что Европа в упадке, а резко выросла экономика, скажем, Африки — смею вас заверить, тут же появится масса учебников, доказывающих, что украинцы испокон веку были африканцами и на знамена будут вынесены лозунги «афроинтеграции Украины». Лишь бы не с Россией, лишь бы против России.