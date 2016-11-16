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СМИ узнали о запрете боевикам ИГ сбивать самолеты коалиции США

19:17 16.11.2016
Фото с сайта airforce.com
Фото с сайта airforce.com
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Документ, запрещающий боевикам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) сбивать самолеты коалиции США, обнаружен в иракском городе Бахдида неподалеку от Мосула. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Приказ подписан местным лидером боевиков Абу Муавией. Он категорически запрещает обстреливать любой летательный аппарат коалиции, на какой бы высоте он ни находился. «Даже если самолет приземлится на крышу дома», - сказано в документе.

Агентство отмечает, что на территории региона Ниневия, где проходит иракско-сирийская граница, авиаудары разрешается наносить только коалиции. Между тем ее неоднократно уличали в бомбардировках позиций иракской армии и ополчения, а также сбросах гуманитарных грузов, которые в итоге попадали к террористам.
 

Темы: Ирак, США, Военная авиация в мире, Военные конфликты в мире, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 22:45
Остап

Запрет сбивать определенные летательные аппараты зашит в боеголовку ПЗРК. Остальным везет меньше.
16.11.2016, 22:33
Андрей

Этот лидер боевиков Абу Муавия, похоже, не в курсе, что Обама направил значительные силы спецназа в его регион для отстрела лишних свидетелей. Так что Абу подписал не приказ, а приговор самому себе, поскольку спецназ летит к нему на тех самых летательных аппаратах, которые американцы запретили сбивать.
16.11.2016, 22:18
железяка

возникает вопрос - кого же на самом деле бомбит коалиция?
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