СМИ узнали о запрете боевикам ИГ сбивать самолеты коалиции США

Документ, запрещающий боевикам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) сбивать самолеты коалиции США, обнаружен в иракском городе Бахдида неподалеку от Мосула. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Приказ подписан местным лидером боевиков Абу Муавией. Он категорически запрещает обстреливать любой летательный аппарат коалиции, на какой бы высоте он ни находился. «Даже если самолет приземлится на крышу дома», - сказано в документе.

Агентство отмечает, что на территории региона Ниневия, где проходит иракско-сирийская граница, авиаудары разрешается наносить только коалиции. Между тем ее неоднократно уличали в бомбардировках позиций иракской армии и ополчения, а также сбросах гуманитарных грузов, которые в итоге попадали к террористам.

