Китайские аналитики о Трампе: «Он достаточно смел, чтобы изменить страну»

Китайские СМИ отметили безвкусицу и фарсовость всей предвыборной кампании в США

Готовность Китая к любому исходу предвыборной гонки в Америке не помешала ведущим китайским СМИ отметить, мягко выражаясь, не вполне джентльменскую стилистику борьбы кандидатов.

Заместитель президента Института современных международных отношений Китая Пэн Юань в комментарии для «Жэньминь жибао» написал, например, что гонка «была самой мрачной, хаотичной и негативной за последние два столетия». Отмечено было и то, что практически все СМИ, принадлежащие к мейнстриму, работали на Хиллари Клинтон. Бросились в глаза китайскому наблюдателю безвкусица и фарсовость всей предвыборной кампании.

Но, пожалуй, главной в комментарии китайского учёного была оценка восьмилетнего правления Барака Обамы и нынешнего состояния американской экономики и общества. С этой оценкой, я думаю, согласятся многие: экономика находится далеко не в лучшей форме, а выгод от «количественных смягчений» и прочих маневров население не получило. К сохранившимся социальным проблемам прибавились обострившиеся расовые противоречия. Всё это, вместе взятое, вызывало гнев, подавленность, пишет Пэн Юань, и вело к выходу на первый план лозунгов изоляционизма, протекционизма и популизма.

Как написала в день выборов в США People’s Daily, «кто бы ни выиграл, президентские выборы в США указывают на больную демократию».

Итоги голосования и победа Трампа стали для китайских аналитиков такой же сенсацией, как и для большинства обозревателей в мире, но скорость анализа новой ситуации и самого масштаба события была в Китае выше, чем в других странах: уже на следующий день после выборов в комментариях китайских международников появились очень интересные выводы и прогнозы, помимо стандартных «поживём, увидим» или ссылок на «новую неопределённость».

Так, 9 ноября в разделе «Особое мнение» (op-ed) Global Times появилась лаконичная статья, в которой Дональд Трамп был представлен как человек, одержавший победу не только над Клинтон и демократами, но и над самой Республиканской партией, более того – над всем американским истеблишментом. Выражения «политическое восстание» или даже «культурная революция», писал автор статьи, возможно, являются лёгким преувеличением, но они вполне уместны для изображения политического пейзажа США сегодня.

Приведу ещё несколько характеристик из этой любопытной публикации: «базовые ценности демократов и республиканцев потеряли связь со временем», «американские СМИ перестали быть объективными и нейтральными», «раскол между классами в Америке углубился, как никогда». Последовала и первая характеристика личности избранного президента: «Он достаточно смел, чтобы действительно изменить страну».

Далее автор статьи, посетовав на размытость внешнеполитического курса Трампа, предположил всё же, что споры Китая и США перетекут из геополитической сферы в область экономики и торговли. А это уже безусловный плюс. Нельзя не согласиться и со следующим положением автора статьи в Global Times: «Будущие китайско-американские и российско-американские отношения окажут огромное воздействие на всё мировое сообщество». Предупредив напоследок, что если новый президент США изберёт мишенью китайско-американскую торговлю, то Китай найдёт ответ, автор добавил, что многим, наверное, предстоит долгий период долгой адаптации к новому американскому лидеру, но у КНР адаптация будет быстрой.

От себя добавлю, что на страницах центральных китайских изданий не очень афишируется мощный отток в Соединённые Штаты средств китайских компаний и частных лиц. Покупки недвижимости последними в 2016 году приблизятся, видимо, к отметке 30 млрд долл. (вдвое больше, чем в предыдущем году). Это при средней цене приобретаемого китайцами дома около 1 млн долл., что почти вчетверо выше среднеамериканского показателя (китайцы предпочитают дома нестандартных проектов – со спальнями внизу для старшего поколения).

Данная цифра означает приток в Америку примерно 120 тыс. китайцев в год. И им, понятное дело, никто препятствовать не станет: неважно, какого цвета кошка, если она создаёт спрос в строительном секторе. Поскольку же главное направление китайской миграции в США – западное побережье, особенно Калифорния, то не исключено, что со временем изменятся и электоральные предпочтения этого традиционного оплота демократов.

Дефицит США в торговле товарами с Китаем не следует драматизировать – ведь в немалой мере он представлен продукцией самих американских компаний. К тому же этот дефицит в растущей части компенсируется значительным положительным сальдо США в торговле услугами. А учитывая склонность пожилых китайцев к «красному туризму» (когда туристы посещают памятные места, связанные с жизнью коммунистических лидеров и революционным прошлым), сообразительным и предприимчивым американцам, может быть, ещё придётся заняться музейной работой, связанной с историей деятельности компартии США и отдельных её членов.

В Китае любят говорить по этому поводу, что социализм шагает по планете. И, улыбаясь, добавляют, что свою победу Трамп удачно приурочил к 99-й годовщине Великой октябрьской революции.

Окончание следует