Обама объявил о наличии доказательств по кибератакам со стороны РФ

Вашингтон располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам, направленным против США. Об этом американский президент Барак Обама заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером США Ангелой Меркель.

«У нас есть явные доказательства по этому поводу», - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Обама никак не конкретизировал свое заявление, но добавил, что подобное поведение России «не является новым».

Ранее Вашингтон неоднократно обвинял неких «русских хакеров» в кибератаках с целью повлиять н избирательную кампанию в США. Кроме того, высказывались подозрения о причастности Москвы к скандалу с электронной перепиской главы избирательного штаба Хиллари Клинтон. При этом ни одно из обвинений не подкреплялось конкретными доказательствами.

Некоторое время назад стало известно, что американский сенат готовит «всеобъемлющий ответ» на поведение РФ на мировой арене, которое Вашингтон назвал «хулиганским».

