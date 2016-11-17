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Обама объявил о наличии доказательств по кибератакам со стороны РФ

21:37 17.11.2016
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
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Вашингтон располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам, направленным против США. Об этом американский президент Барак Обама заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером США Ангелой Меркель.

«У нас есть явные доказательства по этому поводу», - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Обама никак не конкретизировал свое заявление, но добавил, что подобное поведение России «не является новым».

Ранее Вашингтон неоднократно обвинял неких «русских хакеров» в кибератаках с целью повлиять н избирательную кампанию в США. Кроме того, высказывались подозрения о причастности Москвы к скандалу с электронной перепиской главы избирательного штаба Хиллари Клинтон. При этом ни одно из обвинений не подкреплялось конкретными доказательствами.

Некоторое время назад стало известно, что американский сенат готовит «всеобъемлющий ответ» на поведение РФ на мировой арене, которое Вашингтон назвал «хулиганским».
 

Темы: Россия, США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Барак Обама
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 00:17
Гость: Вам ха-ха,

но медведя предупредить надо, чтобы следующий раз не разбрасывал балалайки около компьтера. Провёл кибератаку - забери балалайку! А то память у него плохая оказывается, рассеянный он видите ли после работы на компьютере, а нам теперь красней перед всем миром из-за него!
17.11.2016, 23:34
Гость: Надо

еще пробирочкой в эфире потрясти, как перед нападением на Ирак.
17.11.2016, 22:36
Гость: Хе хе...

Балалайку наверное забыли...
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