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Украине предварительно одобрили безвизовый режим с ЕС

19:06 17.11.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Европейский союз предварительно одобрил введение безвизового режима с Украиной. Однако он вступит в силу только после согласования механизма его экстренного прекращения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

Согласно предложению Еврокомиссии, граждане Украины смогут въезжать на территорию ЕС без оформления виз на период не более 90 дней в течение полугода.

«Наше решение может стать положительным сигналом накануне саммита ЕС - Украина, намеченного на 24 ноября», - цитирует агентство посла Словакии в ЕС Петера Яворчика.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала реформы на Украине успешными. Предполагалось, что безвизовым режим будет введен в октябре. Некоторое врем назад президент страны Петр Порошенко заявил, что Киев выполнил все необходимые условия для отмены виз, в том числе и касающиеся борьбы с коррупцией.
 

Темы: Европа, Украина, Международные отношения, Безвизовый режим, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 23:11
Шо?

ЕС прекратит безвизовый режим с Германией? Круто.
17.11.2016, 23:10
Оно означает,

...что могут без всяких объяснений отменить безвизовый режим. Т.е. европейцы посмотрят на поведение украинцев.Короче поставили вам условие и барьер.
17.11.2016, 23:08
Однако

Пока еще не получили. Есть только какое-то одобрение Еврокомиссии.
«Наше решение может стать положительным сигналом накануне саммита ЕС - Украина, намеченного на 24 ноября»,
Так что решение будет принято только 24 го ноября.
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