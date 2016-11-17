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От главы КС Молдавии потребовали отменить результаты выборов

21:05 17.11.2016
Фото с сайта nn.by
Фото с сайта nn.by
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Главе Конституционного суда Молдавии Александру Тэнасе поступили десятки сообщений с требованием аннулировать результаты президентских выборов в стране.

Он отметил, что сообщения поступают по разным электронным каналам личной связи. «Хотя все они подписаны разными незнакомыми людьми, содержание этих сообщений абсолютно идентично», - цитирует Тэнасе РИА Новости. По его словам, сообщения содержат недопустимые ссылки на семейные дела и вопросы исключительно частного характера.

Глава КС добавил, что часть этих сообщений попала в СМИ, что заставило его задуматься о скоординированности действий авторов посланий.

Тэнасе отметил, что предупредил о происходящем членов КС Молдавии. Он также напомнил, что жалобы по поводу нарушения в ходе выборов рассматриваются судебными инстанциями, а КС не занимается рассмотрением доказательств, свидетельских показаний и тому подобным.

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победил лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он выступает за сближение с Россией и уже объявил, что с первым визитом в качестве главы государства посетит Москву.
 

Темы: Выборы в мире, Молдавия, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 23:22
Юля с Бали

десятки написали ?:)))
А вот десятки МИЛЛИОНОВ граждан - за русского Президента.
17.11.2016, 22:10
Гы-гы - отменить результаты

подписаны разными незнакомыми людьми, содержание этих сообщений абсолютно содержат недопустимые ссылки на семейные дела и вопросы исключительно частного характера.++++
Сельпо.

Такая вот демократия. Победил не прозападный,
сразу аморальный тип.
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