От главы КС Молдавии потребовали отменить результаты выборов

Главе Конституционного суда Молдавии Александру Тэнасе поступили десятки сообщений с требованием аннулировать результаты президентских выборов в стране.

Он отметил, что сообщения поступают по разным электронным каналам личной связи. «Хотя все они подписаны разными незнакомыми людьми, содержание этих сообщений абсолютно идентично», - цитирует Тэнасе РИА Новости. По его словам, сообщения содержат недопустимые ссылки на семейные дела и вопросы исключительно частного характера.

Глава КС добавил, что часть этих сообщений попала в СМИ, что заставило его задуматься о скоординированности действий авторов посланий.

Тэнасе отметил, что предупредил о происходящем членов КС Молдавии. Он также напомнил, что жалобы по поводу нарушения в ходе выборов рассматриваются судебными инстанциями, а КС не занимается рассмотрением доказательств, свидетельских показаний и тому подобным.

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победил лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он выступает за сближение с Россией и уже объявил, что с первым визитом в качестве главы государства посетит Москву.

