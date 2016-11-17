Ракетоносцы ВКС нанесли удар по позициям террористов в САР

Стратегические ракетоносцы ВКС России нанеси удар крылатыми ракетами по объектам террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ) в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что ракетоносцы вылетели с одного из аэродромов на территории РФ. Пуски ракет они производили над акваторией Средиземного моря, преодолев перед этим свыше 11 тысяч километров.

В атаке были также задействованы палубные истребители Су-33 с авианосца «Адмирал Кузнецов» и самолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

Удары были нанесены по скоплениям военной техники боевиков, складов с оружием и боеприпасами и пунктам управления. В Минобороны сделали акцент на том, что координаты всех целей были тщательно проверены и подтверждены по нескольким каналам разведки.

Накануне сообщалось о том, что удары по позициям боевиков были нанесены палубной авиацией «Адмирала Кузнецова». При этом были уничтожены свыше 30 террористов. Включая нескольких полевых командиров.

