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Ракетоносцы ВКС нанесли удар по позициям террористов в САР

20:29 17.11.2016
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 © KM.RU, Илья Шабардин
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Стратегические ракетоносцы ВКС России нанеси удар крылатыми ракетами по объектам террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ) в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что ракетоносцы вылетели с одного из аэродромов на территории РФ. Пуски ракет они производили над акваторией Средиземного моря, преодолев перед этим свыше 11 тысяч километров.

В атаке были также задействованы палубные истребители Су-33 с авианосца «Адмирал Кузнецов» и самолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

Удары были нанесены по скоплениям военной техники боевиков, складов с оружием и боеприпасами и пунктам управления. В Минобороны сделали акцент на том, что координаты всех целей были тщательно проверены и подтверждены по нескольким каналам разведки.

Накануне сообщалось о том, что удары по позициям боевиков были нанесены палубной авиацией «Адмирала Кузнецова». При этом были уничтожены свыше 30 террористов. Включая нескольких полевых командиров.
 

Темы: Сирия, Военная авиация РФ, Военные конфликты в мире, Борьба с терроризмом в мире, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 23:11
Проф. Преображенский для Е:

..." Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", - теряли в весе."
Займитесь серьёзно пищеварением.
17.11.2016, 22:35
Микс

Правильно, а почему не через Иран и эффект был бы больший!
17.11.2016, 21:15
Евгений В

Что то не то в мире твориться. В Сирии против террористов применяют самые современные средства уничтожение людей, вплоть до крылатых ракет. Эти операции совсем не подходят по своим признакам под квалификацию уничтожения каких то групп террористов. Эта операция давно переродилась в полно- масштабную войну с определенным государственным врагом. В этой войне победы быть не может, о чем я писал в самом начале кампании. Сначала думали так шутя повоюем, как на тренировочном полигоне, а сейчас РФ вязнет всё больше и больше, только успевай "пояса подтягивать".
Но всем буржуям от войны, после нефти и сырья, самая большая прибыль в руки плывет. Это классика. А экономические показатели РФ тоже вверх пойдут за счет производства оружия и боеприпасов. Все повторяется, как в Чечне.
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