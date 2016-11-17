Украина рассматривает отношение Белоруссии к России как «нож в спину»

Изменения в настроениях международного сообщества не могут не раздражать киевские власти

«Белоруссия основывалась на своих традиционных союзнических отношениях с Россией», – такими словами белорусские же политологи отвечают на претензии Украины по поводу знакового голосования в ООН. Представитель Украины назвала нежелание Белоруссии признавать «нарушение прав человека в Крыму» «ударом ножом в спину». Но союзники России к таким оценкам относятся с иронией.

«Особенно болезненно Украина восприняла три голосования – Армения, Казахстан и Белоруссия. Мы уважаем право Армении и Казахстана на их особенные взаимоотношения с Российской Федерацией... А что касается позиции Белоруссии, то мы это расцениваем как нож в спину», – так первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко оценила поведение представителей этих стран при голосовании за документ, имеющий явную антироссийскую направленность. Видимо, право Белоруссии на особые отношения с Российской Федерацией Украина не уважает.

«Мы благодарим белорусскую сторону за независимую площадку в Минске, и мы ценим это, но независимая площадка должна быть независимой во всех позициях, а не заангажированной игрой в одну сторону», – заявила вице-спикер Верховной рады. Добавим, что Геращенко представляет Киев в гуманитарной подгруппе в рамках переговоров по Донбассу.

Напомним, 15 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, в которой осуждается «ущемление прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей Крыма». Документ, в частности, призывает Россию пересмотреть признание «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организацией, хотя сами крымские татары считают закономерным запрет этой структуры.

Документ получил поддержку 73 государств, 23 страны выступили против, еще 76 воздержались. Среди проголосовавших за проект – большинство европейских стран и США, против – Россия, Китай, Сербия, Куба, а также удостоившиеся особого внимания Ирины Геращенко Белоруссия, Армения и Казахстан.

«С позиции силы и менторским тоном»

В МИД России инициированный Киевом проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму назвали политическим заказом.

«Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы последовательно укреплять гарантии обеспечения прав человека на всей территории Российской Федерации, включая Крым, в соответствии с нашими международными обязательствами. Однако никогда не примем попыток говорить с нами на эту тему с позиции силы и менторским тоном», – заявил, выступая в ООН, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского МИДа Анатолий Викторов.

Как подчеркнул дипломат, «политический, заказной и оторванный от реалий характер рассматриваемого проекта для нас очевиден». «Не секрет, что на государства оказывается беспрецедентное давление со стороны спонсоров Украины», – указал Викторов.

«Гуманитарная миссия» в интересах экстремистов

«В чьих интересах принята эта резолюция? – задалась вопросом депутат Госдумы, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. – Явно не в интересах крымчан, не в интересах простых людей, а получается, что в интересах экстремистов, людей, которые совершают преступления против народа, <...> против всего полуострова».

Поклонская обратила внимание, что резолюция требует «незамедлительно отменить» принятое Верховным судом Крыма 26 апреля 2016 года решение о признании экстремистской организацией «Меджлиса крымско-татарского народа».

«Фактически таким требованием они оправдывают все те преступления, которые были совершены под эгидой этой организации, в том числе диверсию, когда от электроэнергии отключили весь полуостров. Что, не нарушены права, где здесь гуманитарная миссия? Где протест либо резолюция по данному факту по преступникам, которые совершили данное преступление?» – недоумевает парламентарий.

«Забота» киевских властей о соблюдении прав человека в Крыму слабо сочетается с засылкой на полуостров групп украинских диверсантов. Так, например, в среду стало известно о том, что гражданин Украины, предположительно, сотрудник главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны, задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства во вторник в Симферополе. Напомним также, что 10 ноября ФСБ задержала в Севастополе членов диверсионной группы минобороны Украины, готовивших диверсии на военных объектах в Крыму.

«Это нежелание снимать черные очки»

Проект резолюции по Крыму, «как и многие другие документы, которые касаются России, к сожалению, носит не правовой, а политический характер», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший зампредседателя правительства Крыма Руслан Бальбек.

Собеседник напомнил, что такие международные площадки, как ГА ООН и другие, где «в качестве мягкой силы» в ход идут всевозможные резолюции и другие решения по России и Крыму, «используются для реализации внешнеполитической повестки антироссийских сил на Западе с целью создания негативного образа вокруг нашей страны». «Новая инициатива в ООН по Крыму – это нежелание снимать черные очки при взгляде на российский Крым», – констатировал собеседник.

Между тем мы видим, как международное сообщество пробуждается от навязываемого западным медиапространством негативного образа российского Крыма, отметил Бальбек. «Международная, западноевропейская общественность уже устала от пропагандистских приемов западных институтов в применении антироссийских акций», – подчеркнул парламентарий.

Изменения в настроениях международного сообщества не могут не раздражать киевские власти. На сей раз представители Киева «сорвали зло» на трех странах СНГ – Казахстане, Армении и Белоруссии.

С чем может быть связано то, что именно Белоруссия оказалась в роли «вонзившего нож в спину»?

Несколько необоснованные ожидания

Белорусский политолог Юрий Царик считает, что заявление Геращенко связано с теми ожиданиями, которые у нее были по поводу той позиции, которую займет Белоруссия по этому вопросу.

«Хотя эти ожидания несколько необоснованные. Не потому, что Белоруссия негативно относится к Украине. А потому, что еще при голосовании по первой крымской резолюции в Генассамблее в 2014 году Белоруссия проголосовала против в числе немногих стран по той простой причине, что принятие такой резолюции будет способствовать дальнейшему углублению конфронтации и напряженности международных отношений», – сказал Царик.

Руководитель белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности, кандидат исторических наук Андрей Русакович уверен, что Киев своей резолюцией преследовал «свои конкретные цели в контексте непризнания присоединения Крыма к России и поиска более широкого поля международной поддержки».

«Белоруссия основывалась на своих традиционных союзнических отношениях с Россией и учитывала подходы российских партнеров по этому вопросу. Резолюция отражает в какой-то степени подходы Белоруссии относительно сложившейся в регионе ситуации», – сказал Русакович.

Учитывая мнения союзника

Что касается Армении, то хотя она и не признала Крым российским, сейчас голосование против украинской резолюции можно объяснить только тем, что Ереван учитывает позиции своих союзников, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

«Да, Ереван поддерживает благоприятные и активные отношения с Украиной, но в то же время у нас широкий формат взаимоотношений с Россией. Мы являемся членом ЕАЭС и ОДКБ и учитываем это в своем поведении в международных организациях», – добавил Искандарян.

«Лишние проблемы стараемся не создавать»

В свою очередь, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что Казахстан проголосовал против украинской резолюции по Крыму не столько из-за неприязни к Украине, сколько из-за нежелания делать резкие движения. В данном случае воздержаться от голосования не получилось.

«С одной стороны, у нас союзнические отношения с Россией, с другой стороны, с Киевом мы тоже не ссорились, к тому же, украинский вопрос рассматривается в контексте отношений с Западом, – объяснил Ашимбаев. – Наша страна не является серьезным внешнеполитическим игроком, а экономика сильно зависит от внешней торговли. Лишние проблемы мы стараемся себе не создавать».

Комментируя же отсутствие признания Крыма российским со стороны Казахстана де-юре, эксперт отметил, что крымский вопрос в Казахстане свелся к обсуждению вопроса о том, каким цветом рисовать полуостров в учебниках по географии. «Юридического признания Крыма частью России от нас никто и не требует. Самолеты в Симферополь от нас тоже не летают, поэтому те наши граждане, которые считают Крым российским, могут летать туда с территории России, а те, кто считает украинским, – добираться с территории Украины», – рассказал Ашимбаев. По его мнению, Казахстан хочет дружить и с Киевом, и с Москвой, но в данном случае с Москвой чуть больше.

Авторы: Марина Балтачева, Андрей Резчиков, Никита Голобоков