Для «наведения порядка в Донбассе» у Лукашенко есть только одна рота

С точки зрения политического капитала президент Белоруссии сильно разбогател на донбасской войне

В благодарность за миротворчество Запад снял с Минска санкции. Однако Лукашенко хочет большего – он опять предложил своих солдат в качестве миротворцев. Впрочем, это предложение – блеф. В Белоруссии просто нет достаточного количества подготовленного военного персонала.

Белоруссия готова охранять спорный участок границы России и Украины, а также организовать выборы в Донбассе, предложил в четверг президент страны Александр Лукашенко.

«Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, притом честно, абсолютно честно – мы готовы это организовать. Если вы хотите, чтобы нам эти 400 километров границы между Украиной и Россией – на этом этапе нужно – закрыть, навести порядок – мы это сделаем», – сказал Лукашенко, призвав не считать белорусов «людьми сторонними, которые просто должны наблюдать за конфликтом».

«Я благодарю президента братской Белоруссии за искреннее стремление помочь в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, – заявил РИА Новости в ответ глава ЛНР Игорь Плотницкий. – Лучшая помощь, которую уважаемый Александр Григорьевич может оказать нам в проведении выборов глав и депутатов городов и районов, это прислать официальных наблюдателей от Белоруссии». Плотницкий пообещал обеспечить наблюдателям надлежащие условия работы.

«Что касается нашей границы с Российской Федерацией – там уже давно нет «гуляй-поля». Граница, как и положено, на замке, а порядок там поддерживает наша официальная Служба пограничной охраны», – уточнил глава ЛНР. Плотницкий подчеркнул, что многие сотрудники, несущие службу на границе со стороны ЛНР, имеют длительный опыт работы в государственной погранслужбе Украины. «В целом мы приветствуем интерес Белоруссии к Донбассу. На уровне бизнеса, предприятий взаимовыгодные связи уже восстанавливаются. И мы рады их развивать в других направлениях: культурном, образовательном, туристическом, спортивном», – подчеркнул Плотницкий.

Напомним, в октябре 2014 года Лукашенко уже выражал готовность отправить свои войска в качестве миротворцев на юго-восток Украины. Однако эту идею не поддержал тогда его украинский коллега Петр Порошенко. В тот момент он еще надеялся одержать военную победу в Донбассе и отвергал любые призывы о введении миротворцев. Зато глава ДНР Александр Захарченко заявлял тогда газете ВЗГЛЯД, что в принципе не против, правда, с оговоркой. «Все зависит от того, где эти войска будут находиться: если они будут находиться на границе выше Донецкой области, то с удовольствием, пускай вводит, – сказал Захарченко. – Мы считаем, что основная часть территории незаконно оккупирована».

В этот раз эмиссар ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин заявил, что республика может самостоятельно организовать выборы. «На данный момент мы провели праймериз, где была зафиксирована высокая явка и отсутствие жалоб со стороны международных наблюдателей. Этим мы подтвердили для международного сообщества, что в состоянии организовать выборы. Кроме того, мы самостоятельно готовы не только организовать выборы, но и обеспечить безопасность всем участникам избирательного процесса», – прокомментировал он заявление Лукашенко.

Также Пушилин отметил, что присутствие белорусских военных в Донбассе не предусмотрено в Минских соглашениях и этот вопрос в Минске вообще не обсуждался. Напомним, проведение местных выборов в Донбассе – один из ключевых пунктов Минских соглашений.

В отличие от Донецка, в Киеве не стали сходу отвергать предложение Лукашенко. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не исключил, что появление белорусских миротворцев в Донбассе будет все же согласовано. «Нужно все взвесить, а это работа дипломатов. Лично мне пока о реакции правительства на идею Лукашенко ничего не известно», – сказал Тука.

В Киеве не примут помощь Минска

Глава Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, в свою очередь, в интервью газете ВЗГЛЯД напомнил, что любая миротворческая миссия должна быть согласована всеми странами «нормандской четверки» и, кроме того, одобрена в Донецке и Луганске.

«Конечно, Лукашенко продолжает активно зарабатывать политические очки, постепенно превращаясь в глазах Запада из тирана в миротворца. Но, полагаю, в Киеве в конечном счете отнесутся к подобным предложениям скептически. В последние два года он сделал существенный крен в сторону нормализации отношений с Европой, но на Украине Лукашенко все равно расценивается как ближайший союзник Путина», – считает политолог.

У Лукашенко есть всего одна рота десантников

Белорусский политолог Александр Класковский тоже полагает, что заявление Лукашенко носит исключительно декларативный характер, поскольку Украина не согласится. Он отмечает, что статус страны-миротворца уже принес Минску серьезные дивиденды в плане сближения с Европой. «Сюда прилетали европейские лидеры – Ангела Меркель и Франсуа Олланд, были сняты санкции. Приверженность Лукашенко теме урегулирования украинского конфликта понятна, белорусская дипломатия хочет и дальше снимать сливки со своей посреднической роли. Однако функция Минска как переговорной площадки угасает», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

По мнению Класковского, хотя Минск и старается поддерживать хорошие отношения с Киевом, украинские политики прекрасно понимают: Лукашенко остается стратегическим и военным партнером России. «Об этом не дают забыть факт наличия союзного государства, единой группировки войск, экономическая зависимость от России. Эти связи слишком сильны для того, чтобы предполагать, что Лукашенко самостоятелен», – считает политолог.

Кроме того, Класковский считает, что у Белоруссии недостаточно сил для полноценной миротворческой миссии, в частности обеспечения контроля за границей. «Численность белорусской армии вместе с гражданским персоналом составляет 65 тысяч человек. Что же касается профессиональных миротворцев, то, по моим сведениям, мы обладаем только одной ротой в 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде, способной квалифицированно выполнить эти задачи. Эти бойцы проходили подготовку в соответствии с международными стандартами ООН и НАТО», – считает эксперт. Поэтому эксперт полагает, что в лучшем случае Белоруссия сможет войти только в объединенные миротворческие силы.

Напомним, что в Киеве расценили поведение делегации Минска в Генеральной ассамблее ООН как «нож в спину», когда та не поддержала украинскую резолюцию о правах человека в Крыму.

«Да не поеду я в Киев на танке»

Тем временем Лукашенко по-прежнему верит в возможность разрешения конфликта на востоке Украины. «Здесь ничего хорошего нет, и победителей не будет. Поэтому надо выходить из этой ситуации. Как? Если будет желание заинтересованных и вовлеченных, то выход из этой ситуации можно найти», – сказал президент. По его словам, «если эти две стороны договорятся и увидят в этом роль Белоруссии, то мы готовы там сыграть любую роль только для того, чтобы там был мир».

Он отверг утверждения о том, что «Лукашенко Путина поддержит, с севера поддавит, и Украины не будет». «В который раз я оправдываюсь: да не поеду я в Киев на танке, а приеду на тракторе», – сказал Лукашенко. «Мы готовы работать, чтобы эта ситуация утихомирилась и успокоилась», – подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что «Западу мы еще в начале конфликта эти предложения внесли». «Тишина – значит, им не нужен мир на Украине», – считает Лукашенко.

Он отметил, что «никто не хочет влияния России в других точках планеты». «Поэтому надо ее пристегнуть к каким-то конфликтам, прежде всего на Украине, чтобы она барахталась в этих конфликтах. И никакое руководство США, Евросоюза от этого не отойдут. Им не нужна сильная ни Россия, ни Белоруссия, ни Украина», – полагает белорусский президент.

