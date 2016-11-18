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США и ЕС решили оставить в силе антироссийские санкции

22:27 18.11.2016
Фото с сайта whitehouse.gov
Фото с сайта whitehouse.gov
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Действующий президент США Барак Обама и лидеры ряда европейских стран договорились о продлении действия санкций в отношении России.

По словам американского лидера, ограничения будут продлеваться до тех пор, пока Москва полностью не выполнит свою часть Минских договоренностей, сообщается на сайте Белого дома.

Что касается введения новых санкций против РФ в связи с ее политикой в Сирии, то этот вопрос на встрече глав государств не обсуждался, передает ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель. Вместе с тем она отметила, что сирийская тема оговаривалась подробно. Участники встречи выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Алеппо и пришли к выводу, что наступательные действия правительственной армии САР и России должны быть прекращены.

В последний раз ЕС продлил санкции 1 июля. Срок их действия истекает 31 января 2017. года. Накануне СМИ сообщили, что западные политики торопятся решить вопрос о продлении ограничений до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Они опасаются, что его намерения улучшить отношения с Москвой поставят будущее санкций под угрозу.

Российские власти считают увязку санкций с Минскими соглашениями абсурдным. Москва неоднократно подчеркивала, что РФ не является стороной украинского конфликта, а также указывала на то, что затягивает реализацию договоренностей Киев.
 

Темы: Ангела Меркель, Россия, США, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Барак Обама
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