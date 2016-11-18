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ЦИК Молдавии объявил Додона победителем президентских выборов

20:08 18.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Центризбирком Молдавии утвердил окончательные итоги президентских выборов в стране и объявил их победителем социалиста Игоря Додона.

«Кандидат от Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, который набрал наибольшее число голосов, объявляется президентом республики… Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд Молдавии для признании или непризнании окончательных итогов выборов», - цитирует РИА Новости главу ЦИК Алину Руссу.

Ранее глава КС Молдавии Александр Тэнасе заявил о поступивших в его адрес десятках сообщения с требованием аннулировать результаты выборов. Он отметил, что все эти сообщения были авторами всех этих сообщений выступили разные люди, но содержание посланий идентично. Тэнасе также рассказал, что послания содержат «недопустимые ссылки на семейные дела и вопросы исключительно частного характера».

Наблюдатели от СНГ, ПАСЕ и ОБСЕ признали соответствие президентских выборов в Молдавии и международным стандартам, и местному законодательству. Они отметили, ряд допущенных нарушений, но сочли их не способными повлиять на результаты.

По итогам выборов, Додон набрал 52,18% голосов, его конкурент – глава партии «действие и солидарность» Майя Санду – 47,82%.
 

Темы: Выборы в мире, Молдавия, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 22:01
поздравления Додону

пошло дело,ушло время чубайсов начали выбирать нормальных президентов и в Молдавии и Америке ,Болгарии!Ждём Францию и Германию а потом наверно вспросим каждый своих либералов за всё что они намисили!
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