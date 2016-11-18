Митта Ромни назвали кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает участника президентских выборов 2012 года республиканца Митта Ромни как кандидата на пост госсекретаря в своей администрации. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

По данным телеканала, Трамп и Ромни встретятся для обсуждения этого вопроса в воскресенье, 20 ноября.

По словам источника Reuters, встреча будет посвящена широкому кругу вопросов, среди которых может быть и кандидатура госсекретаря.

Митт Ромни был претендентом на пост президента США от Республиканской партии в 2012 году, но проиграл демократу Бараку Обаме. В 2016 году он проявил себя как ярый противник выдвижения Дональда Трампа в президенты, заявив, в частности, что в случае победы на выборах приведет страну к коллапсу.

После того, как 8 ноября Дональд Трамп победил на выборах президента США, СМИ называли множество возможных кандидатов на различные должности в его администрации. В качестве возможного госсекретаря упоминались бывший представитель США в ООН Джон Болтон, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, а также бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.