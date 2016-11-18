Кого Путин выберет канцлером Германии

Власти ФРГ в панике: Москва непременно вмешается в избирательную кампанию!

«Президент Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен предупреждает о намерениях Москвы влиять на избирательную кампанию в Германии», — под таким тревожным заголовком 16 ноября вышел очередной номер столичной газеты Berliner Morgenpost.

За заголовком следует не менее алармистская вводка: «Уже в ходе предвыборной борьбы в США российскую секретную службу обвиняли в тайных манипуляциях. Это же, как предупреждает Ведомство по охране конституции, угрожает и Германии».

После вводки напечатана большая цветная фотография сосредоточенного Путина, сопровождаемая подписью: «Российский президент Владимир Путин обвиняется в оказании влияния на избирательные кампании в западных странах путём целенаправленной дезинформации и даже хакерских атак».

Ну, а далее идёт пересказ интервью Маасена, которое он дал британскому агентству Reuters:

«В Федеральном ведомстве по охране конституции встревожены перспективой вмешательства России в общефедеральную избирательную кампанию. «Мы ещё в прошлом году увидели, что российская сторона пыталась влиять на формирование общественного мнения в Германии, — сказал президент Ведомства по защите конституции Маасен. — Это же может произойти и в следующем году. И мы этим встревожены. Даже спецслужбы США и Франции обвинили Россию во вмешательстве в избирательные кампании в этих странах. Канцлер Ангела Меркель считает, что это возможно также в 2017 году и в Германии. У нас сложилось впечатление, что Москва стремится повлиять на создание общественного мнения и процесс принятия решений в Германии. Но когда люди понимают, что информация, которую они получают, не достоверна, что это пропаганда и дезинформация, то в конечном счёте яд лжи теряет эффект, — сказал президент Ведомства, добавив, что «Россия обвиняется в использовании своих спецслужб для поддержки в основном правых популистских, антиевропейских групп в странах ЕС»».

В качестве доказательств полнейшей обоснованности заявления Маасена Berliner Morgenpost цитирует такое его высказывание:

«Даже во время президентской избирательной кампании в США американское правительство в середине октября обвинило Москву во взломе электронной почты Хиллари Клинтон, что должно было склонить мнение американских избирателей в пользу Дональда Трампа. Тогда вице-президент США Джо Байден даже пригрозил России возмездием».

Аналогичный материал в тот же день опубликовала и британская Financial Times, отметив, что «предупреждение Маасена оказалось созвучным недавнему заявлению немецкого канцлера Ангелы Меркель. Она утверждала, что Германии уже приходится сталкиваться с кибератаками и дезинформацией со стороны России. Немецкие власти также беспокоятся, что Москва может воздействовать на мнение пяти миллионов русскоязычных граждан, которые всё чаще поддерживают правую популистскую партию «Альтернатива для Германии». Некоторые аналитики объясняют эту поддержку тем, что российские СМИ в своих репортажах подают ситуацию с беженцами в стране в негативном ключе».

Чуть отклонюсь от главной темы своей статьи.

В начале ноября газета Bild, которая уже много месяцев твёрдо придерживается оголтелой антироссийской направленности, так «подала ситуацию с беженцами в стране».

В течение первых шести месяцев 2016 года находящимся в Германии мигрантами совершено 142 500 преступлений, то есть по 780 ежедневно или по 32,5 ежечасно. За весь 2015 год мигрантами совершено 208 344 преступления, что на 80% больше, чем в 2014-м. Эти данные Федерального ведомства криминальной полиции (Bundeskriminalamt, ВКА), оказавшиеся сейчас в распоряжении газеты Bild, включают в себя только раскрытые преступления (aufgeklärten Straftaten), то есть когда подозреваемый установлен.

«Однако реальное число преступлений, совершённых мигрантами, гораздо выше, — пишет Bild. — Как следует из доклада ВКА, в Германии раскрывается в среднем менее половины всех зарегистрированных преступлений. Это означает, что фактическое количество преступлений, совершённых мигрантами за первое полугодие текущего года, может составить 300 тысяч, а за 2015 год превысить 400 тысяч. Большинство таких преступлений немецкими властями затушёвывается во избежание роста антимигрантских настроений. Например, в докладе ВКА утверждается, что большинство преступлений, совершённых мигрантами — это безбилетный проезд на общественном транспорте. Что же касается всех прочих преступлений, то почти неизменно сообщается, что они являются „отдельными инцидентами“ (Einzelfälle) и не представляют общенациональной проблемы. Однако это не так».

А вот что по тому же поводу пишет в статье «German Streets Descend into Lawlessness» («Немецкие улицы погружаются в беспредел») аналитик Сёрен Керн из нью-йоркского Гейтстоунского института:

«По словам заместителя председателя гамбургского отделения Немецкого профсоюза полицейских Фредди Лозе, „незаконный оборот наркотиков, осуществляемый мигрантами, происходит прямо у нас на глазах. Если мы вмешиваемся, нам угрожают, оплёвывают, оскорбляют, нередко кто-то хватается за нож. Это всегда одни и те же люди. Они безжалостны, бесстрашны, они не останавливаются даже перед ограблением стариков. Многие преступники-мигранты воспринимают мягкость немецкой системы правосудия как зелёный свет для продолжения своей преступной деятельности. В своих странах они привыкли к более жёстким последствиям. Они нас не уважают“».

«Не должно быть так, чтобы преступники-мигранты, чьи досье разбухли от протоколов о совершённых ими деяниях, продолжали увечить нас, оскорблять нас, делать что угодно и оставаться безнаказанными, — заявляет 33-летняя комиссар полиции из Бохума Таня Камбури. — Многие дела суды прекращают или отпускают преступников на испытательный срок. То, что происходит сегодня в судах — это насмешка».

Таня Камбури — сама жертва нападения мигрантов, — стала известна всей Германии в 2015 году как автор книги «Deutschland im Blaulicht — Notruf einer Polizistin» («Германия в голубом свете мигалки — сигнал тревоги от сотрудницы полиции»). В книге она предала гласности многие замалчиваемые властями проблемы полицейской действительности:

«Если мы и впредь будем позволять социальным романтикам и релятивистам от культуры обманывать нас своими лозунгами и малодушно замалчивать имеющиеся проблемы, то наше общество ждут тяжёлые испытания», — писала Камбури. Её книгу немецкие СМИ назвали «обвинительным актом политики интеграции и тревожным сигналом для всех тех, кто не желает слышать столь неприятные истины».

Регулярно просматривая российские СМИ, ничего близко похожего на «подачу ситуации с беженцами в стране в ТАКОМ негативном ключе» я не видел.

Но возвращаюсь к главной теме этой статьи, а именно: пойдёт ли Меркель на четвёртый срок своего канцлерства. А в том, что пойдёт — сомнений нет, даже несмотря на некоторую «интрижку», затеянную сейчас на немецком политическом Олимпе:

После того, как в минувший вторник, 15 ноября, председатель комиссии Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью CNN вдруг заявил, что Меркель намерена в четвёртый раз баллотироваться на пост канцлера, назвав её «краеугольным камнем западной политической концепции» и «активным глобальным политическим игроком», официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался подтвердить слова Рёттгена. «Ангела Меркель выскажется по данному вопросу в подходящее для этого время, как мы уже неоднократно заявляли», — ответил Зайберт на вопрос агентства Reuters.

Но всё это не более чем игра словами. Конечно, Меркель на четвёртый срок пойдёт. Хотя бы уже потому, что, как показало ноябрьское исследование, проведённое НИИ изучения общественного мнения и статистического анализа Forsa, за её выдвижение на этот пост высказались 59% из 1002 респондентов по всей Германии. Причём среди сторонников партии Христианско-демократический союз (ХДС) таковых даже 87%, и около 60% среди сторонников «сестринской» партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Впрочем, есть некоторые основания этим данным не верить.

Во-первых, в самой ХДС из-за насаждаемой председателем партии Ангелой Меркель политики в отношении беженцев давно идут «разброд и шатания», усилившиеся после провальных итогов осенних выборов в ряд региональных парламентов (Ландтагов).

Во-вторых, в последние месяцы между «сёстрами» ХДС и ХСС постоянно растёт напряжённость — прежде всего из-за всё той же миграционной политики. Дошло до того, что на свой очередной съезд, состоявшийся в начале ноября в Мюнхене, ХСС, вопреки устоявшейся традиции, главу ХДС Меркель вообще не пригласил.

Хотя, возможно, это было сделано с благородной целью помочь фрау бундесканцлерин «сохранить лицо». Потому что на съезде ХСС была принята новая партийная программа, красноречиво названная «Die Ordnung» («Порядок»), в которой провозглашены, в частности:

— отказ партии от построения в Германии мультикультурного общества;

— признание немецкой культуры доминирующей и основой для консенсуса в стране;

— недопущение развития в Германии политического ислама;

— невозможность создания коалиции с социал-демократами, «зелёными» и «левыми».

Кроме того, ХСС подтвердил своё прежнее требование установить верхний предел численности принимаемых иммигрантов.

Но невзирая на то, что все эти программные требования идут полностью вразрез с политикой канцлера, Ангела Меркель, собираясь в четвёртый раз возглавить кабинет, весьма грамотно расчищает себе дорогу.

Ещё в сентябре опрос общественного мнения показал, что самым популярным политиком Германии является министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер (по данным социологов, его рейтинг составил 72%, тогда как рейтинг Меркель — 63%). Но сейчас с подачи канцлера Штайнмайер выдвинут кандидатом на пост президента Германии, чему он сам после своих резких высказываний в адрес Дональда Трампа, надо полагать, только рад (в ФРГ, являющейся парламентской республикой, президент имеет весьма ограниченные полномочия и исполняет в основном представительские функции; так что Штайнмайер, если действительно станет главой немецкого государства, впредь сможет с Трампом и не общаться напрямую).

Других же, кроме Меркель, кандидатов на канцлерский пост в общем-то и не усматривается. Правда, некоторые немецкие СМИ в качестве возможных претендентов называют президента Европарламента социал-демократа Мартина Шульца, чей срок пребывания в этой должности истекает в январе 2017 года, и действующего вице-канцлера ФРГ, министра экономики и энергетики, председателя СДПГ Зигмара Габриэля. Но их шансы, если верить социологическим опросам, по сравнению с Меркель значительно ниже: за Шульца в октябре высказались 29% респондентов, за Габриэля и того меньше — 18%.

К тому же следует иметь в виду, что в Германии канцлера выбирают не прямым голосованием: в результате парламентских выборов его кандидатуру предлагают победившие партии. Так что вопрос следует ставить не «пойдёт ли Меркель на выборы в четвёртый раз», а «победит ли возглавляемая ею партия ХДС». И тут ссылки на победу Трампа сегодня представляются малоубедительными: до выборов в Бундестаг, которые состоятся в октябре 2017-го, ещё чуть менее года. А за это время всё может не раз измениться.

Но одно могу сказать наверняка: дорогие немцы, и не надейтесь. Не будет Путин выбирать вам канцлера. Своих дел у него по горло!