Трамп заставляет Европу надеть сапоги

Новый президент США подтолкнул ЕС к созданию своих вооруженных сил

Победа Дональда Трампа на выборах президента США ввергла в шок многих европейских политиков. Одни срочно стали «менять» свое резко отрицательное мнение об эксцентричном миллиардере, другие же, но каждый по-разному, уцепились за его слова, что Америке надо перестать выступать в роли «мирового полицейского» и «на халяву» обеспечивать безопасность Европы. Также не осталось без внимания мнение Трампа, в соответствии с которым НАТО является «устаревшей организацией».

В общем, Европа, жившая до сих пор в полной безопасности под ядерным «зонтом» Америки, живо представила, что он может дать течь. Пожалуй, первым пришел в себя глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, реанимировавший идею создания европейской армии, о которой некоторые страны ЕС мечтали втихомолку, в то время как США вместе с Великобританией были категорически против создания собственно европейских вооруженных сил. Но вот пришел Трамп и заявил то, что заявил.

Однако подоплека его речей не вполне однозначна — то ли он действительно желает, чтобы Европа с ее проблемами отвязалась от США, то ли рассчитывает выбить из нее большие деньги за то, что американцы продолжат обеспечивать европейскую безопасность в понимании Вашингтона. Реально же — и дальше распространять свое влияние на континенте и за его пределами.

В общем, Юнкер заявил, что Европа «должна сказать спасибо Америке», но она, конечно, «не сможет постоянно нас опекать и заниматься безопасностью европейских граждан». Европа, считает Юнкер, сама должна заняться этим делом: «Это наш долг». Соответственно, пояснил он, необходимо запустить процесс создания европейской армии. Глава Еврокомиссии назвал ее «музыкой будущего», которая уже звучит, но многие европейцы ее пока не слышат.

В результате в начале этой недели главы МИД и министерств обороны стран Евросоюза встретились в Брюсселе и обсудили новую стратегию европейской политики обороны и безопасности. Правда, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заверила, что о создании европейской армии речь не шла — имеется в виду всего лишь «рационализация» имеющихся оборонных структур. Но в ее словах можно усомниться, поскольку Германия, Франция и Чехия заикались о формировании европейской армии и прежде, но Вашингтон и Лондон их быстренько заткнули. Впрочем, после Brexit мнение Лондона можно будет не учитывать.

Словом, одни в Европе откровенно желают получить военно-политическую независимость от Соединенных Штатов, навязавших европейцам миграционный кризис и, зачастую, диссонирующих с политикой тех же Германии и Франции — вспомним хотя бы расхождения по Ираку. А другие этой независимости боятся.

По официальной версии, они опасаются «возрастающей российской угрозы», с которой не могут справиться собственными силами. Соответственно, они рассчитывают на обещание министра обороны США Эштона Картера направить в Европу в будущем году дополнительно пехотную дивизию, бронетанковую и авиационную бригады — местами их дислокации назывались государства Балтии, Румыния и Болгария.

Так что если Трамп действительно решил отделаться от «стран-пиявок», последние окажутся в весьма затруднительном положении, поскольку платить Штатам за «покровительство» или участвовать в создании единой европейской армии они не смогут по банальной причине отсутствия денег.

Но в Европе уже раздаются голоса в пользу того, что хотя бы частичное избавление от американского влияния ей только пойдет на пользу. Во-первых, она будет свободна от участия в экспансионистской политике США и займется исключительно европейской безопасностью. Во-вторых, собственная армия даст Европе шанс «нарастить» свой политический вес в мире. В-третьих, ЕС, в случае создания собственной армии, сможет воспротивиться тому, что вооруженными силами НАТО в Европе командуют американцы — это тоже вопрос политического имиджа ЕС. И вообще некоторым приятно утереть нос Америке и создать «альтернативное НАТО», в котором она, то есть Америка, уже не сможет заправлять.

Здесь же отметим, что Европа не однородна — как политически, финансово, так и военно-технологически, и вопрос создания общей армии по этим причина, может быть отложен в долгий ящик. То есть какие-то европейские государства захотят создавать общую армию, а какие-то — нет. Но если она все же сформируется, доминировать в ней будут Германия и Франция — как наиболее финансово благополучные страны ЕС, производящие, кстати, и собственное вооружение. Словом, «яблоко раздора» на почве европейской армии обязательно «нарисуется».

Интернет-портал «Царьград» цитирует военного аналитика Виктора Литовкина, заявившего в контексте создания европейской армии, что на самом деле Европа понимает: «Главная задача — не отражение российской угрозы, … а борьба с терроризмом. А он приходит в Европу вместе с беженцами. Собственно, у всех стран в Европе армии практически разрушены, потому что задач нет для АРМИЙ! И если убрать пресловутую российскую угрозу, то Европе общая армия будет не нужна».

И вообще он считает, что «создать европейскую армию хотя бы под единым командованием — вопрос практически неразрешимый», потому как «… кто из европейцев будет командовать такой армией? Французы? Немцы?» Ротацию в командовании европейской армией он исключил, как «гиблое дело».

Что же до сказанного Юнкером, аналитик считает, что тот озвучил угрозу не России, а одну из слагаемых попыток Европы оторваться от США, чтобы они не довлели над Европой и не заставляли ее действовать вопреки ее интересам. Но в то же время, полагает Литовкин, Европа все же паразитирует на США в военных вопросах: «Да, с одной стороны, она хочет больше независимости. Но с другой стороны — и не хочет. Отношение к Америке у нее как в той шутливой фразе про начальника: немножко любит, немножко боится, немножко хочет другого». Словом, резюмировал аналитик, разговоры о создании единой европейской армии будут идти еще долго, но пока у руля в Брюсселе остается слабое, безвольное либеральное «желе», практического смысла все эти слова в себе не несут.

Тем не менее, реанимированную идею создания европейской армии можно воспринять и как начало «бунта на корабле». Создается даже впечатление, что риторика Трампа о европейской «халяве» и «устаревшем НАТО» безмерно обрадовала часть Европы и так же безмерно встревожила Североатлантический альянс. О выходе еще не созданной европейской армии из НАТО, которая сформирована, в том числе, и европейскими военными силами, пока вроде никто не говорил, хотя, вероятно, роль НАТО и роль США при Трампе претерпит некоторые изменения.

И, видимо, неслучайно генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к Трампу со страниц британской газеты The Guardian. В частности, он заявил, что сейчас, на фоне крупнейших вызовов «для нашей безопасности, … не время ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами».

«НАТО воспользовалась статьей о самообороне (статья 5 Устава организации о помощи союзников в случае нападения на одного из членов альянса) лишь однажды, поддержав США после терактов 11 сентября 2001 года. И это была не только символическая поддержка. НАТО также взяла на себя операцию в Афганистане, где служили десятки тысяч солдат. Более тысячи из них заплатили самую высокую цену в операции, которая стала прямым ответом на нападение на Соединенные Штаты», — сказал генсек.

По его словам, за последние несколько лет ситуация с безопасностью «драматически ухудшилась» из-за «напористой России» и нестабильности на Ближнем Востоке и на севере Африки. Ответом на эти вызовы стало самое масштабное со времен холодной войны усиление коллективной обороны, и США здесь подтвердили свою приверженность к защите европейской безопасности, разместив новую вооруженную бригаду на востоке континента. При этом Столтенберг признал, что прочность партнерства зависит от справедливости распределения ответственности между членами НАТО.

Генсек, однако, умолчал о главном, что волнует немалую часть Европы — США, под «прикрытием» НАТО, стали диктаторами и монополистами в вопросах применения военной силы. А европейцам — прямо или косвенно — приходится участвовать в операциях альянса; реально же — Вашингтона. Поэтому значительная часть Европы хочет избавиться от давления США в лице НАТО и от давления НАТО в лице США, — отсюда и желание создать собственную, и, возможно, альтернативную альянсу армию.

В общем, Европа уже шла по пути раскола, когда Трамп подтолкнул ее к созданию новой армии и, фактически, дискредитировал НАТО, как «наше все». И если он не возьмет свои слова обратно — обещать еще не значит, жениться, — «философия» новоизбранного американского президента будет весьма на руку России. И вот почему: США будут избегать безумной гонки вооружений; скорее признают, чем не признают интересы России на Украине и ослабят свою хватку в Сирии. Кроме того, Запад перестанет демонстрировать «единство» взглядов по России (включая санкционные и газовые), что позволит многим европейским странам сотрудничать с РФ в нормальном режиме — очевидно, что антироссийская «концепция» не оправдала себя.

Но если рационально промыслить идею создания европейской армии, снять логики «верхнего порядка», ситуация сводится к абсурду. Потому как реальных мотивов для формирования европейской армии нет: у всего мира сейчас один враг — терроризм, и бороться с ним надо сообща — Европе, России, США, НАТО, Китаю и другим. Все остальные потуги, от кого бы они ни исходили, есть мышиная возня — не более.

Тем не менее, если Европа станет более суверенной, состоится реформирование НАТО, а США перестанут вооружать до зубов граничащие с Россией страны, мир изменится в лучшую сторону. И Россия от этого только выиграет.