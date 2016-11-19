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Песков сообщил о возможной встрече Путина и Обамы на саммите АТЭС

20:16 19.11.2016
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама могут пересечься "на ногах" во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу вечером в субботу или на одном из мероприятий в воскресенье, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они так или иначе во время саммита пересекаются. То есть сегодня, если только они пересекутся на вечернем обеде - это первое общее мероприятие. Потому что на деловом консультативном совете, насколько нам известно, Обамы не будет. Ну и завтра целый день", - цитирует пресс-секретаря президента Интерфакс. Песков добавил также, что договоренностей об отдельной встрече не было.

Ранее в субботу Путин прибыл в Перу для участия в саммите АТЭС. Российский президент впервые посещает это южноамериканское государство.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков, Барак Обама, Владимир Путин
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