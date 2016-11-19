\ Подойдет ли нам китайский опыт борьбы с коррупцией?

В свете последних коррупционных скандалов интересно посмотреть, как с решением этой проблемы дело обстоит в Китае

Для начала немного истории. В китайской истории «подарки», которые при определенной ситуации так же можно называть и взятками, присутствовали всегда. Хорошо известный в Китае «красный конверт», который вручался по праздникам не только родственникам, друзьям или молодоженам, но и чиновникам, служил своеобразным «мостиком» для налаживания межличностных и деловых отношений.

Подарки или взятки – можно называть это как угодно - во все времена являлись неотъемлимой частью всего без исключения восточного уклада жизни. Причем очень часто ценность подарка особой роли не играла – подарок рассматривался исключительно как знак уважения. Например, за тысячи километров от Китая – в Турции - отсутствие такого знака часто оборачивалось конфликтом. Так, в 1585 году на прием к султану Мураду III явился австрийский посол без подарка, что было расценено как проявление неслыханного неуважения к наместнику Всевышнего на земле. Для гонористого и бестолкового австрийца все кончилось скверно – его не просто вышвырнули из дворца, а избили палками и бросили в тюрьму. Этот случай очень наглядно показывает, насколько серьезно на Востоке относятся к подаркам. Будь то Китай или Турция.

Сейчас до таких крайностей не доходит, но значимость подарков меньше не стала. Вот почему в Китае они были и будут всегда, вне зависимости от века, правителя и политического строя. Правда, есть одно очень важное отличие современного Китая от, например, Китая времен императрицы Цыси. Современная Поднебесная в полной мере оправдывает свое название, так как является крупнейшей экономикой мира. У страны огромный ВВП, плюс к этому современный Китай очень богат. И богатство его будет только расти, если он будет и дальше развиваться такими же темпами.

Неудивительно, что есть – и немало – желающих этим богатством поживиться. Причем отщипнуть себе «на жизнь» мечтают не только простые смертные, но и некоторые высшие правительственные чиновники. Которые нередко оказываются замешанными в громких коррупционных скандалах.

Китайское руководство прекрасно понимает, чем стране грозит коррупция. Дискредитацией власти, созданием внутрипартийных и прочих преступных группировок, включая региональные кланы, подрывом экономики, уводом значительных средств «в тень», финансированием преступности и терроризма. Помимо этого коррупция способствует выводу из страны миллиардов долларов, сохранность которых берутся гарантировать зарубежные «партнеры». Небескорыстно, разумеется. Что автоматически приводит к влиянию на политическую и экономическую жизнь страны разных чужеродных, а порой и откровенно враждебных структур. Например, зарубежных китайских диаспор или даже западных спецслужб. Которые откровенно недолюбливают китайскую Компартию и не прочь были бы видеть на её месте другую «управляющую организацию». Еще в 2006 году председатель КПК Ху Цзиньтао очень точно охарактеризовал коррупцию: «Это мина, заложенная под наши социальные устои».

Бороться с коррупцией в Китае начали ещё в восьмидесятых годах прошлого века, введя в Уголовный кодекс статьи, ужесточающие ответственность за взятки и предусматривающие наказание вплоть до пожизненного заключения и расстрела. Например, если кого-то ловят на взятке в 100 000 юаней, или 945 000 рублей, то на нары можно загреметь на десять лет. Если при этом вскроются дополнительные отягчающие обстоятельства или выяснится, что эта взятка далеко не первая, то перед подозреваемым может реально замаячить перспектива расстрела, с конфискацией имущества. Или пожизненный срок.

В качестве примера можно привести председателя управления КНР по надзору за качеством продуктов и лекарств Чжена Сяоюя. В 2007 году было установлено, что он получил взяток на сумму более 800 000 долларов, выдавая разрешения разным компаниям, выпускающих некачественную продукцию. Разбирательство было недолгим и закончилось расстрельным приговором. В 2010 году к расстрелу приговорили и вице-мэра Пекина Лю Чжихуа, хорошо нажившегося на строительстве объектов для пекинской Олимпиады 2008 года. Официально фигурировали взятки на сумму чуть более миллиона долларов, но дело получило широкий общественный резонас из-за того, что этот чиновник настолько перестал видеть края, что в свои коррупционные схемы вовлек даже свою любовницу. В 2010 году суд вынес также расстрельный приговор. Попутно «на орехи» досталось и другим подельникам пекинского вице-мэра, которых основательно «зачистили».

Самым же скандальным стал процесс над членом Политбюро КПК Бо Силаем, обвиненном в коррупции и ещё целом ряде преступлений. Расстрела ему избежать удалось, его ему заменили пожизненным заключением. Вслед за его арестом также был «зачищен» целый ряд чиновников.

Подобного рода «зачистки» вообще проходят в Китае в режиме нон-стоп, каждый день, месяц и год. В 2014 году обвинение в коррупции было предъявлено 71 000 чиновников, в 2015 – 29 000. А общее их количество за последнее десятилетие превысило миллион. Разумеется, лишь несколько десятков из них были расстреляны и получили пожизненное заключение, в то время как остальным суды вынесли более мягкие приговоры. Тем не менее, цифры «зачисток» все равно впечатляют.

Сложно сказать, насколько подобные жесткие меры снижают уровень коррупции в Китае. Статистики по этому вопросу нет и быть не может. Но, несомненно, страх получить пулю в затылок, да ещё с конфискацией имущества, многих заставляет задумываться, прежде чем влезать в разного рода коррупционные схемы. Понятно, что окончательно искоренить коррупцию в Китае не получится, хотя бы потому, что «красные конверты» являются частью национального менталитета, но вот сделать так, чтобы коррупция перестала быть миной, заложенной под социальные устои страны, китайское руководство пытается. И, судя по вышеприведенным цифрам, делает это весьма масштабно.