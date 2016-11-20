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Меркель решила баллотироваться в канцлеры на четвертый срок

18:29 20.11.2016
Ангела Меркель. Фото с сайта sigmalive.com
Ангела Меркель. Фото с сайта sigmalive.com
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Канцлер Германии Ангела Меркель решила в четвертый раз баллотироваться на пост главы правительства. Об этом она заявила на закрытом заседании президиума партии «Христианско-демократический союз», сообщает издание Rhein-Zeitung.

Ожидается, что в ближайшее время она объявит об это официально, выступив с правительственным заявлением.

Согласно данным опросов, проголосовать за Меркель готовы более 50% немцев. При этом преимущественно глава правительства пользуется поддержкой у женщин. Против того, чтобы Меркель оставалась в должности канцлера 39% респондентов. Немецкие СМИ отмечают, что число противников заметно снизилось в последние несколько месяцев.

Канцлер Германии определяется по итогам парламентских выборов – избиратели голосует за партии, которые выдвигают по одному кандидату на должность главы правительства.
 

Темы: Ангела Меркель, Выборы в мире, Германия, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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20.11.2016, 21:44
Гость: Похоже,

тётка совсем сбрендила.
Но, что не сделаещь по "подсказке" америкосов.
20.11.2016, 21:39
Гость: Согласен!

Германия - для мигрантов и только для мигрантов. Немцы пусть уматывают, а баб своих прыщавых пусть оставляют. Мигрантам тоже нужен секс.
20.11.2016, 21:20
Гость: Ганс

Коль, ты откуда мутишь?
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