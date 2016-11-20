Меркель решила баллотироваться в канцлеры на четвертый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель решила в четвертый раз баллотироваться на пост главы правительства. Об этом она заявила на закрытом заседании президиума партии «Христианско-демократический союз», сообщает издание Rhein-Zeitung.

Ожидается, что в ближайшее время она объявит об это официально, выступив с правительственным заявлением.

Согласно данным опросов, проголосовать за Меркель готовы более 50% немцев. При этом преимущественно глава правительства пользуется поддержкой у женщин. Против того, чтобы Меркель оставалась в должности канцлера 39% респондентов. Немецкие СМИ отмечают, что число противников заметно снизилось в последние несколько месяцев.

Канцлер Германии определяется по итогам парламентских выборов – избиратели голосует за партии, которые выдвигают по одному кандидату на должность главы правительства.

