В Брюсселе из самолета высадили более 40 хулиганивших пассажиров

В брюссельском международном аэропорту Завентем более чем на два часа был задержан вылет самолета компании Brussels Airlines в Аликанте из-за из-за большой группы пассажиров-хулиганов. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителей авиакомпании, в общей сложности на борту самолета находились 136 пассажиров. Когда воздушное судно направилось к взлетной полосе поведение части пассажиров резко изменилось.

Многие из них находились в состоянии опьянения. Они не обращали внимания на призывы экипажа успокоиться и, более того, угрожали пилотам.

В результате командир лайнера направил его к месту высадки пассажиров. Подоспевшие правоохранители высадили из самолета 41 пассажира и сняли с борта их багаж. После этого воздушное судно смогло вылететь по назначению.

СМИ не называют гражданство нарушителей порядка, но при этом подчеркивают, что среди них не было бельгийцев.

