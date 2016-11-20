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Песков рассказал о содержании разговора Путина с Обамой в Перу

21:27 20.11.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Президент России Владимир Путин и американский лидер Барак Обама кратко побеседовали «на полях» саммита АТЭС в Перу. В разговоре они затронули темы Украины и Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пеков.

По его словам, главы двух государств выразили сожаление отсутствием прогресса по ситуации на Украине.

Относительно сирийского кризиса они условились, что оставшиеся месяцы президентского срока Обамы должны быть использованы для поиска путей урегулирования конфликта. Президенты договорились, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри продолжат контакты по данному вопросу.

Обама призвал к реализации инициатив, направленных на снижение уровня насилия в ближневосточном государстве и облегчение страданий сирийского народа, добавляет ТАСС со ссылкой на представителя Администрации США.

Возможность встречи двух лидеров «на ногах» в ходе саммита ранее не исключалась российской делегацией. Однако остается неизвестным, состоится ли полноценная беседа президентов.
 

Темы: Перу, Отношения России и США, Ситуация на Украине, Барак Обама, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.11.2016, 23:57
Гость: А чего с хромой уткой разговаривать?

Сидел бы уже и не вякал. Только такой лузер, как Обама не смог грамотно распорядиться административным ресурсом и продавить Клинтоншу в президенты. А ещё нобелевский лавреат. Смех, да и только.
20.11.2016, 23:56
Гость: Дед Щукарь

В добрый час, счастливый путь,
Прежде чем уйти,
Ты пожелать мне не забудь
Доброго пути.
На перекрестках двух дорог
Мы с тобой расстанемся дружок.

Не вышла любовь у нас.
Об этом ты не грусти.
Еще ты ее не раз
Встретишь на пути.
20.11.2016, 23:03
Гость: Alex202

Для "хромой утки" - это достижение. Чем ты не доволен?
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