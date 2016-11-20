Песков рассказал о содержании разговора Путина с Обамой в Перу

Президент России Владимир Путин и американский лидер Барак Обама кратко побеседовали «на полях» саммита АТЭС в Перу. В разговоре они затронули темы Украины и Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пеков.

По его словам, главы двух государств выразили сожаление отсутствием прогресса по ситуации на Украине.

Относительно сирийского кризиса они условились, что оставшиеся месяцы президентского срока Обамы должны быть использованы для поиска путей урегулирования конфликта. Президенты договорились, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри продолжат контакты по данному вопросу.

Обама призвал к реализации инициатив, направленных на снижение уровня насилия в ближневосточном государстве и облегчение страданий сирийского народа, добавляет ТАСС со ссылкой на представителя Администрации США.

Возможность встречи двух лидеров «на ногах» в ходе саммита ранее не исключалась российской делегацией. Однако остается неизвестным, состоится ли полноценная беседа президентов.

