Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи крушением поезда

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему индийскому коллеге Пранабу Мукерджи и главе правительства Индии Наренде Моди в связи с железнодорожной катастрофой в Штате Уттар-Прадеш.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - гласит сообщение на сайте Кремля.

Инцидент произошел в ночь на 20 ноября неподалеку от города Канпура. По неустановленным пока причинам 14 вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. Согласно последним данным, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 120 человек и еще около 200 пострадали, передает телеканал NDTV. Власти страны не исключают, что количество погибших еще может возрасти, поскольку спасательные работы все еще продолжаются на месте крушения.

Причины трагедии пока не называются. Предполагается, что причиной аварии мог стать перелом рельса.

