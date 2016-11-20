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Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи крушением поезда

19:11 20.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему индийскому коллеге Пранабу Мукерджи и главе правительства Индии Наренде Моди в связи с железнодорожной катастрофой в Штате Уттар-Прадеш.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - гласит сообщение на сайте Кремля.

Инцидент произошел в ночь на 20 ноября неподалеку от города Канпура. По неустановленным пока причинам 14 вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. Согласно последним данным, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 120 человек и еще около 200 пострадали, передает телеканал NDTV. Власти страны не исключают, что количество погибших еще может возрасти, поскольку спасательные работы все еще продолжаются на месте крушения.

Причины трагедии пока не называются. Предполагается, что причиной аварии мог стать перелом рельса.
 

Темы: Россия, Индия, Происшествия в мире, Происшествия на железных дорогах, Владимир Путин
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