Американский суд отказал Виктору Буту в пересмотре дела

Апелляционный суд в Нью-Йорке вынес решение об отказе в пересмотре дела российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Алексей Тарасов.

По мнению суда, новые материалы по делу, представленные защитой, не являются вновь открывшимися обстоятельства. пояснил адвокат. Он добавил, что защита не согласна с таким решением, считает его несправедливым и не исключил вероятности обращения в Верховный суд США.

В МИД РФ выразили разочарование решением американского суда. По мнению уполномоченного ведомства по правам человека Константина Долгова, оно свидетельствует об отсутствии справедливого и беспристрастного разбирательства по делу Бута. «По сути суд следовал в русле некоего политического заказа», - цитирует агентство дипломата. Он заверил, что Москва продолжит прилагать усилия для скорейшего возвращения Бута в Россию.

Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде, а затем переправлен в США. Там его обвинили в сговоре с целью убийства американских граждан, а также оказания материальной помощи террористам и приговорили к 25 годам тюрьмы.

