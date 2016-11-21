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Европейский союз продлит санкции в отношении России

10:48 21.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Страны ЕС обсуждают возможность продления еще на полгода санкций в отношении России, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять дипломатических источников, знакомых с ходом обсуждения.

Вопрос о продлении санкций, срок которых истекает 31 декабря, обсуждается в связи с тем, что Россия так и не выполнила полностью Минские соглашения, заявили собеседники агентства.

Обсуждение санкций в отношении России, по данным Bloomberg, внесено в предварительную повестку саммита ЕС, который пройдет 15–16 декабря.

Шестой источник издания заявил, что любой другой сценарий [кроме продления санкций] сейчас не обсуждается.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в июле 2014 года из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось. Последний на настоящий момент раз ЕС продлевал действие санкций в отношении РФ в середине 2016 года.

Собственные санкции в отношении России также ввели США и ряд присоединившихся к ним стран. Американские санкции в марте 2016 года были продлены на год.

Темы: Россия, Европа, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 13:32
Европеец

Не знаю как Вам а вот мне интересно.
Мне интересно - получится у вас такой же коллапс как в 90 тые, или это будет постепенно, или победит сногшибающая стратегия правительства вместе с импортозамещением и стабилизацией рубля.
Вам не интересо знать ?
21.11.2016, 13:06
Во, как...(искандеры продолжают ржать)

Оторвало ноги - не беда, зато с пафосом сэкономим деньги на носках...Даешь импортозамещение!
21.11.2016, 12:36
Бтр

Продлить санкции -последняя воля умирающей обамы, и ее конечно выполнят.
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