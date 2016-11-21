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В центре Киева произошли стычки между протестующими и силовиками

21:40 21.11.2016
Фото пользовтеля Твиттер @zaytsev126
Фото пользовтеля Твиттер @zaytsev126
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На площади Независимости в центре украинской столицы, где на «вече» в годовщину событий 2013 года собралось около 400 человек, начались столкновения между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Поводом для стычек послужила попытка протестующих поджечь принесенные с собой автомобильные покрышки. Вмешательство силовиков спровоцировало агрессию, передает «Интерфакс».

В то же время протестующих призвали со сцены «стать на защиту демократических ценностей», а силовиков обвинили в препятствовании мирной акции. После этого к стеле на площади направилась группа молодых людей в масках. Они отобрали у правоохранителей покрышки и подожгли.

Ранее СМИ сообщали о намерении украинских националистических организаций провести в Киеве массовую акцию и заблокировать работу администрации президента Петра Порошенко и парламента. Организаторы митинга недовольны тем, что власти так и не выполнили обещания, данные во время евромайдана.
  

Темы: Киев, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 23:24
Гость: Илья

Запасаемся попкорном.
21.11.2016, 23:00
Гость: читатель

Эх... на колу мочало,начинай сначала.
Ребятки,вы не устали?
21.11.2016, 22:58
Гость: 123

400 человек???? не проще ли автору, вкючить камеру с Майдана, всякий фейк, имеет меру
Все комментарии (6)
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