В центре Киева произошли стычки между протестующими и силовиками

На площади Независимости в центре украинской столицы, где на «вече» в годовщину событий 2013 года собралось около 400 человек, начались столкновения между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Поводом для стычек послужила попытка протестующих поджечь принесенные с собой автомобильные покрышки. Вмешательство силовиков спровоцировало агрессию, передает «Интерфакс».

В то же время протестующих призвали со сцены «стать на защиту демократических ценностей», а силовиков обвинили в препятствовании мирной акции. После этого к стеле на площади направилась группа молодых людей в масках. Они отобрали у правоохранителей покрышки и подожгли.

Ранее СМИ сообщали о намерении украинских националистических организаций провести в Киеве массовую акцию и заблокировать работу администрации президента Петра Порошенко и парламента. Организаторы митинга недовольны тем, что власти так и не выполнили обещания, данные во время евромайдана.

