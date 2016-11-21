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Захарова вошла в сотню влиятельных женщин по версии ВВС

22:17 21.11.2016
Фото с сайта star-magazine.ru
Фото с сайта star-magazine.ru
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Британская телерадиокорпорация ВВС включила официального представителя МИД России Марию Захарову в топ-100 влиятельных женщин 2016 года.

Авторы рейтинга сообщили, что Захарова стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей этот пост. Кроме того, было отмечено, что ее отличает бойцовский дух и яркий стиль.

Захарова прокомментировала попадание в рейтинг на своей странице в Facebook. «Вот так садишься в Москве в самолет самой обычной Машей, а прилетаешь через час в Минск «одной сотой от всемирной влиятельности» по версии телеканала ВВС, так еще яркой и с борцовскими качествами», - написала она.

Наряду с Захаровой ВВС включило в рейтинг еще одну россиянку – информатор WADA Юлия Степанова, некоторое время назад давшая старт громкому допинговому скандалу.
 

Темы: Общественно-политическая жизнь за рубежом, Рейтинги, СМИ в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 01:09
Крымский помидор

Как же она надоела. Обычная медийная персона занимается самопиаром и раздуванием своей значимости в инетернете в контакте и твиттере
-
Несколько дней назад в новостях писали что о Захаровой нелестно отозвался видный американский деятель. Так из-за этого она так раскипятилась начала в инете строчить ''Мы им покажем'' и ''У меня не заржавеет- ответ мой будет такой и да я, я, я'' - и она даже не понимает, что они США Захарову мелко видят. Так о ней и сказали, что пуст она подрастёт сначала.
21.11.2016, 22:51
АШАЛЕЛЫЙ

А на что именно сея фрау влияет?Бла-бла-бла...Я в шоке от Маш,няш...
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