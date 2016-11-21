Захарова вошла в сотню влиятельных женщин по версии ВВС

Британская телерадиокорпорация ВВС включила официального представителя МИД России Марию Захарову в топ-100 влиятельных женщин 2016 года.

Авторы рейтинга сообщили, что Захарова стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей этот пост. Кроме того, было отмечено, что ее отличает бойцовский дух и яркий стиль.

Захарова прокомментировала попадание в рейтинг на своей странице в Facebook. «Вот так садишься в Москве в самолет самой обычной Машей, а прилетаешь через час в Минск «одной сотой от всемирной влиятельности» по версии телеканала ВВС, так еще яркой и с борцовскими качествами», - написала она.

Наряду с Захаровой ВВС включило в рейтинг еще одну россиянку – информатор WADA Юлия Степанова, некоторое время назад давшая старт громкому допинговому скандалу.

