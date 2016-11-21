Выбор госсекретаря может стать серьезной ошибкой Трампа

В борьбе за пост госсекретаря в кабинете Дональда Трампа определился финалист

Вопреки ранним прогнозам, это не относительно «пророссийский» Рудольф Джулиани, а бывший соперник Обамы Митт Ромни – мормон, называвший Россию «противником номер один». Этот выбор может стать большой ошибкой Трампа. И дело тут совсем не в России.

Кандидатура республиканца Митта Ромни «активно рассматривается» для назначения на пост госсекретаря, заявил в воскресенье телеканалу Fox News избранный вице-президент США Майк Пенс. Позднее эту информацию уже на другом телеканале, АВС, подтвердил старший советник Дональда Трампа и председатель национального комитета республиканцев Райнс Прибус. По его словам, Ромни и Трамп имели «очень содержательную» беседу по проблемам внешней политики во время субботней встречи в гольф-клубе в Бедминстере.

Данное заведение превратилось для заядлого гольфиста Трампа во что-то вроде переговорной и смотровой. Перед клубом, вокруг и над ним теперь дежурят журналисты, фиксирующие всех, кто входит и выходит. Так узнали и о встрече с Ромни, причем сам бывший губернатор Массачусетса отвечать на вопросы журналистов не стал. То есть слухи о возможном назначении Ромни на пост госсекретаря так и остались бы слухами, если бы их не подтвердил Прибус – главный «серый кардинал» штаба Трампа по административной части.

Сложно было представить, что в окружении избранного президента появится персонаж, который в ходе предвыборной кампании называл Трампа «мошенником» и «ничтожеством». Конечно, Трамп сам первый начал – еще в 2012-м, когда назвал предвыборную кампанию Ромни «худшей в истории» (Ромни тогда проиграл Обаме), но это все-таки не так обидно, как «мошенник» и «ничтожество».

Трампу принадлежит львиная доля Лас-Вегаса, и, похоже, принцип «что происходит в Вегасе – остается в Вегасе» пора переносить на его предвыборную риторику. Да, был конфликт, были ругань и глум, но если все это помнить, придется отказаться от двух третей американского политического истеблишмента, включая непубличную его часть. Куда важнее, что в рамках мироощущения Трампа Ромни – «свой». В каком-то смысле это, конечно, хорошо. Но в данном случае – увы, проблема.

Уиллард Митт Ромни – мормон, родители его были мормоны и родители родителей – тоже. Более того, он председатель кола, то есть кто-то вроде епископа – настоятель, объединяющий несколько крупных приходов. Еще очень молодым человеком он бросил суперпрестижный Стэнфорд после двух семестров для того, чтобы по приказу общины отправиться во Францию «на миссионерскую работу». По возвращении же смог поступить только в Университет Бригама Янга – одно из крупнейший частных высших учебных заведений в США (32 000 студентов), которым владеют и управляют святые отцы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, то есть мормоны. В нем 333 здания, и это учебное заведение считается скорее религиозным, чем «полезным в быту». Однако, по слухам, там есть механизмы, превращающие любого в перспективного политика.

Первую свою общественную работу Ромни получил там же – он стал председателем Организационного комитета зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, формальной и неформальной столицы мормонства. Это самая дальняя точка запада США в середине XIX века, куда толерантные граждане молодой демократии загнали мормонов за нежелание платить налоги, служить в армии, прозелитизм и многоженство.

Все эти страшилки про мормонов, которые тиражировал даже Конан Дойл в серии про Шерлока Холмса, по большей части остались в прошлом. Современные мормоны налоги платят – и много, это одна из самых преуспевающих в финансовом плане религиозных групп в США, что позволяет осуществлять неограниченную миссионерскую деятельность по всему миру (одних зарегистрированных официальных миссионеров почти 60 тысяч) – тот самый прозелитизм. Состояние, например, самого Ромни оценивается примерно в 200 миллионов.

Мормоны также служат в армии – и, опять же, весьма успешно, поскольку привыкли беспрекословно выполнять приказы. По этой же причине, правда, значительных высот не достигают, так как самостоятельная логика ограничена догматикой, а воображение подменено образами из Книги мормона, которая, как известно, была написана на золотых пластинах и переведена молодым человеком по имени Джозеф Смит с некоего языка индейцев доколумбовой эпохи. В эту трогательную историю верят почти 7 миллионов человек по всему миру, что не так уж и много по сравнению, скажем, с иеговистами или пятидесятниками. Золотые пластины с текстом на доколумбовом языке – для многих это все-таки слишком.

Другое дело – многоженство. Мормоны официально отказались от этой практики уже давным-давно, ее поддерживает только несколько фундаменталистских общин, не играющих большой роли, но регулярно позирующих для журналистов. У подавляющего большинства мормонов все наоборот: брак скрепляется обрядом и клятвой целомудрия, которая фиксирует принадлежность вступающих в союз только друг другу. Если они не будут соблюдать верность в браке, то после смерти не станут богами и не получат в свое распоряжение (на двоих) планету – так выглядит мормонская космогония, их представление о загробном мире.

Так обвиняемые в многоженстве мормоны стали одной из наиболее ортодоксальных опор консервативных семейных ценностей в США. Митт Ромни в этом смысле консерватор из консерваторов. Он один из самых активных сторонников полного запрета абортов (за исключением беременности от изнасилования и по медицинским показаниям), противник однополых браков и регистрации так называемых гражданских союзов. Причем на запрете однополых браков он настаивает до сих пор, хотя это все равно что плыть прямо на айсберг.

Хуже того, будучи губернатором показательно либерального Массачусетса Ромни пытался ввести в штате смертную казнь. Как он вообще избрался в Массачусетсе, где гей-браки легализовали еще до Обамы (первыми в США) и традиционно голосуют за демократов, вообще вопрос вопросов. Даже Трамп, несмотря на все обвинения в «фашизме», значительно либеральнее.

С такими взглядами на мир, как у Ромни, президентом не станешь (по крайней мере, пока – а там посмотрим). Потому-то он, собственно говоря, и проиграл Обаме, причем разгромно. Потому-то Трамп и называл его избирательную кампанию «наихудшей в истории» – мормон не может быть популистом в той степени, чтобы закамуфлировать свои подлинные взгляды и привлечь на свою сторону именно избирателей, а не неофитов. Но для Трампа Ромни остается своим по духу, несмотря на «мошенника» и даже «ничтожество». Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Все, что сказано в период предвыборной кампании, забывается на следующий день после голосования.

Другое дело, что Трамп уже не в первый раз проявляет склонность назначать на ключевые должности людей, близких ему по духу, но не подходящих по профессиональным качествам. Дело даже не в том, что единственная книга Митта Ромни называется «Никаких оправданий. Причина американского величия», – этой болезнью страдает 99% правящего класса Америки, что необходимо учитывать. То, что Россия по Ромни – «геополитический противник номер один», тоже не сюрприз. То, что экспансия Китая – «это плохо», и вовсе пустое (а кто говорит, что хорошо?).

Но поддержка им переворота в Ливии – уже опасный симптом, который, правда, можно списать на пробелы в образовании. Вряд ли в мормонском университете что-то преподают про арабов, экстремизм и племена пустыни, золотые бы пластины одолеть. Кроме того, госсекретарь обычно окружен толпой помощников и советников, среди которых попадаются вполне себе компетентные люди. Однако к ним нужно прислушиваться, а для этого необходимы некоторые черты характера, которых у членов столь специфических сект попросту нет.

Пока что Дональд Трамп на наших глазах последовательно разрушает все традиционные представления о том, как и с помощью каких механизмов должен формироваться кабинет Белого дома. Отсюда и серьезные ошибки в номинировании кандидатур, которые массово допускают американские (то есть по определению знакомые с ситуацией лучше, чем внешние наблюдатели) комментаторы.

Сейчас большинство политических, военных и внешнеполитических позиций уже закрыты. Остался экономический блок, в котором неожиданностей может быть еще больше. Но принцип более-менее понятен: Трамп подбирает людей близких и понятных ему по типу мышления и ценностному настрою, просто «прислоняя» их к некой сфере государственной деятельности. Это рискованно. Но интересно.