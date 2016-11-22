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Великобритания лишилась 15 процентов миллионеров после «Брекзита»

10:57 22.11.2016
Фото с сайта express.co.uk
Фото с сайта express.co.uk
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После решения о выходе из Евросоюза количество долларовых миллионеров в Великобритании сократилось на 15 процентов. В ежегодном отчете Global Wealth Report банка Credit Suisse сообщается, что в стране теперь насчитывается 2,2 миллиона человек с состоянием более миллиона долларов.

Аналитики заметили, что основное влияние на экономику оказало падение фунта стерлингов по отношению к другим мировым валютам (курс доллара вырос на 15 процентов), а также обвал фондового рынка. Состояние домохозяйств в Великобритании сократилось сразу на полтора триллиона долларов (падение на 10 процентов).

В России количество долларовых миллионеров, по оценке Credit Suisse, также сократилось — на 16 процентов.

По оценке Barclays, в Великобритании насчитывается только 700 тысяч миллионеров, падение по сравнением 2015 годом составило 4 процента.

Жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза, новое правительство страны пообещало запустить процедуру в марте 2017 года. При этом кабинет министров выступает за «жесткий» выход из союза, который из-за разрыва торговых соглашений может принести Великобритании потери до 73 миллиардов евро ежегодно.

Высокий суд Лондона постановил, что правительство должно заручиться поддержкой парламента для выхода из ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй оспорила это решение в Верховном суде, чтобы не затягивать процедуру. Ожидается, что вердикт будет вынесен в начале 2017 года.

Темы: Великобритания, Международная политика, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 12:24
Зато у нас миллиардеров холят и отращивают.

Скоро и США обгоним.
И все за счет миллионеров и остальных нищебродов.
22.11.2016, 11:51
иван з.

В статье нарушен один из логических законов:"ПОСЛЕ не значит ПО ПРИЧИНЕ".
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