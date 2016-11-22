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CБУ назвала задержанных российских военных дезертирами из украинской армии

07:48 22.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские военнослужащие, о похищении которых украинскими спецслужбами сообщило Минобороны РФ, являются дезертирами из украинской армии. Об этом сообщает «Медиазона».

«Это двое украинских военнослужащих, которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма. Когда они переехали на территорию Украины через границу на Чонгаре (КПП на границе Крыма и Херсонской области), мы их арестовали, поскольку против них уголовное дело было», — заявила изданию официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Против всех дезертиров, которые изменили присяге, изменили Родине, у нас возбуждены уголовные дела», — подчеркнула Гитлянская.

Вечером 21 ноября Минобороны РФ сообщило, что днем 20 ноября СБУ «незаконно задержала» в Крыму двоих российских военнослужащих — прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова. Согласно сообщению Минобороны, они были вывезены в Николаевскую область Украины.
В Минобороны также заявили, что «украинскими спецслужбами предпринимаются попытки сфабриковать против А. Баранова и М. Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины».

Темы: Россия, Крым, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 13:21
Гость: Титус

Пенсия от РФ положена. Её даже те офицеры, которые потом служили в армии "страны" - ныне члене НАТО, от России получают. Не знаю, о каких льготах вы говорите, но их они навряд ли имеют.
22.11.2016, 13:07
Гость: "Тем лучше, что" худше

преступления, чем измена присяге во всём мире и сознании любого здравомыслящего не бывает. Присягают, клянутся только один раз в жизни! И жизнь заканчивают, если не смогли победить, вместе с тем, чем и кому, чему присягали. Родина всегда только одна, в отличие от жен, носков и носовых платков. Или вы не слышали, что предавший раз, предаст ещё сотню раз? Нынешняя Россия это антипод и враг СССР, а значит те, кто присягал СССР, а потом присягнул России и де юре и де факто перешли на сторону врага! И де факто и де юре они изменники! Вам не страшно, что такие в случае чего также легко перейдут на сторону тех, кто больше пообещает или больше заплатит? Измена присяге во всём мире считается самым тяжким государственным преступлением, изменой государству, которому клялся служить верой и правдой.
22.11.2016, 12:54
Гость: У

Тут все прояснилось вроде, задержаны они на Украине , в стране которую они предали, нарушив законы, за что должны нести ответственность и это справедливо. Правильно было бы сперва уволится из украинской армии, завершить отношения и потом поступить на службу в другую армию.
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