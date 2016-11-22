CБУ назвала задержанных российских военных дезертирами из украинской армии

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские военнослужащие, о похищении которых украинскими спецслужбами сообщило Минобороны РФ, являются дезертирами из украинской армии. Об этом сообщает «Медиазона».

«Это двое украинских военнослужащих, которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма. Когда они переехали на территорию Украины через границу на Чонгаре (КПП на границе Крыма и Херсонской области), мы их арестовали, поскольку против них уголовное дело было», — заявила изданию официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Против всех дезертиров, которые изменили присяге, изменили Родине, у нас возбуждены уголовные дела», — подчеркнула Гитлянская.

Вечером 21 ноября Минобороны РФ сообщило, что днем 20 ноября СБУ «незаконно задержала» в Крыму двоих российских военнослужащих — прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова. Согласно сообщению Минобороны, они были вывезены в Николаевскую область Украины.

В Минобороны также заявили, что «украинскими спецслужбами предпринимаются попытки сфабриковать против А. Баранова и М. Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины».