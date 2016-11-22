Дональд Трамп отмерил себе два президентских срока

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставаться у власти два срока – в течение восьми лет. Об этом свидетельствует запись в его микроблоге в Twitter.

«Важные встречи пройдут сегодня в Башне Трампа, касающееся подбора людей, которые будут руководить нашим правительством в следующие восемь лет», - написал миллиардер.

Ранее он представил план первоочередных действий на посту главы государства. В частности, Трамп предполагает приостановить участие США в Тихоокеанском партнерстве и дать старт расследованию по визовым нарушениям.

Срок полномочий президента США составляет четыре года. Согласно законодательству страны, человек, занимавший пост главы государства, может быть переизбран на второй срок. После этого он уже не имеет права баллотироваться в президенты.

