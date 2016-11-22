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Дональд Трамп отмерил себе два президентских срока

19:13 22.11.2016
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставаться у власти два срока – в течение восьми лет. Об этом свидетельствует запись в его микроблоге в Twitter.

«Важные встречи пройдут сегодня в Башне Трампа, касающееся подбора людей, которые будут руководить нашим правительством в следующие восемь лет», - написал миллиардер.

Ранее он представил план первоочередных действий на посту главы государства. В частности, Трамп предполагает приостановить участие США в Тихоокеанском партнерстве и дать старт расследованию по визовым нарушениям.

Срок полномочий президента США составляет четыре года. Согласно законодательству страны, человек, занимавший пост главы государства, может быть переизбран на второй срок. После этого он уже не имеет права баллотироваться в президенты.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 21:00
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Трампу ещё учиться демократии: два срока, рокировочка, ещё два срока, рокировочка... Как однажды тонко заметил ДАМ "мы давно решили кто из нас в каком порядке будет править"...
22.11.2016, 20:07
56°20′47″N, 35°21′44″E56.346512, 35.362298

Жаль дядечку, тетечке.
22.11.2016, 19:23
Algol

Ну не знаем.. могут покушения. да и всякие подписи типа Калифорнии - совсем обнаглели Артисты )))))))). а за ними нефтяника Техаса и Луизианы.
Дерьмокатия еще на поганит многого.
Либералы - не есть демократия настоящая
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