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Дональд Трамп изложил программу первых ста дней своего президентства

15:31 22.11.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Американцы будут качать нефть и выйдут из ТТП. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Алексей Осипов.

«Новоизбранный президент США Дональд Трамп изложил программу первых ста дней своего нахождения на высшем государственном посту. Главным девизом стал призыв вернуть Америке былое величие», — сообщил журналист.

Трамп обозначил следующие ключевые пункты своей программы: он пообещал вывести страну из программы Транстихоокеанского партнерства, снять ограничения на добычу в США нефти и природного угля.

«Дональд Трамп пообещал пересмотреть иммиграционную политику с целью сохранения рабочих мест для американских граждан, а также ввести пятилетнего запрета для покидающих свой пост политиков на занятия лоббистской деятельностью в интересах частных компаний и пожизненного запрета для них же на подобную деятельность в интересах иностранных государств», — добавил Осипов.

Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 19:35
Факт

Нефть будет дешеветь - ТрампНеНаш.
22.11.2016, 19:05
Зоя

Что-то с другом Владимиром друг Дональд встречаться не спешит.
Подождем, может во вторые 100 дней приедет к другу в Россию.
22.11.2016, 17:24
охотник за бакланами

Вот и слава Богу, что Трамп снимет ограничения на добычу нефти .
Пусть стоимость нефти достигнет уровня 1973 года, и прибывает там навсегда !
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