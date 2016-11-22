Дональд Трамп изложил программу первых ста дней своего президентства

Американцы будут качать нефть и выйдут из ТТП. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Алексей Осипов.

«Новоизбранный президент США Дональд Трамп изложил программу первых ста дней своего нахождения на высшем государственном посту. Главным девизом стал призыв вернуть Америке былое величие», — сообщил журналист.

Трамп обозначил следующие ключевые пункты своей программы: он пообещал вывести страну из программы Транстихоокеанского партнерства, снять ограничения на добычу в США нефти и природного угля.

«Дональд Трамп пообещал пересмотреть иммиграционную политику с целью сохранения рабочих мест для американских граждан, а также ввести пятилетнего запрета для покидающих свой пост политиков на занятия лоббистской деятельностью в интересах частных компаний и пожизненного запрета для них же на подобную деятельность в интересах иностранных государств», — добавил Осипов.

Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября.