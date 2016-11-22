Эсминец-«невидимка» США вышел из строя в Панамском канале

Новейший ракетный эсминец-«невидимка» ВМС США Zumwalt (DDG-1000) сломался во время прохождении Панамского канала. У корабля возникла проблема с теплообменииками в силовой установке, обеспечивающей электропитанием вооружение и датчики, сообщает издание NavyTimes.

В пресс-службе 3-го флота ВМС США уточнили, что инцидент произошел, когда эсминец направлялся в порт приписки Сан-Диего. Корабль отбуксирован на базу Родман в панамском Бальбоа, где по приказу вице-адмирала Норы Тайсон будет оставаться до окончания ремонтных работ.

По словам военных, график плавания эсминца будет гибким, для проведения всех необходимых испытаний и оценки работоспособности.

Это не первая поломка Zumwalt. Ранее у корабля возникли проблемы в результате попадания забортной воды в систему одного из гребных валов.

Эсминец Zumwalt вошел в состав ВМС США в октябре. Он стал одним из самых дорогих кораблей американского флота – его стоимость составляет более четырех миллиардов долларов.

