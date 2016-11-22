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Эсминец-«невидимка» США вышел из строя в Панамском канале

21:09 22.11.2016
Фото с сайта navy.mil
Фото с сайта navy.mil
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Новейший ракетный эсминец-«невидимка» ВМС США Zumwalt (DDG-1000) сломался во время прохождении Панамского канала. У корабля возникла проблема с теплообменииками в силовой установке, обеспечивающей электропитанием вооружение и датчики, сообщает издание NavyTimes.

В пресс-службе 3-го флота ВМС США уточнили, что инцидент произошел, когда эсминец направлялся в порт приписки Сан-Диего. Корабль отбуксирован на базу Родман в панамском Бальбоа, где по приказу вице-адмирала Норы Тайсон будет оставаться до окончания ремонтных работ.

По словам военных, график плавания эсминца будет гибким, для проведения всех необходимых испытаний и оценки работоспособности.

Это не первая поломка Zumwalt. Ранее у корабля возникли проблемы в результате попадания забортной воды в систему одного из гребных валов.

Эсминец Zumwalt вошел в состав ВМС США в октябре. Он стал одним из самых дорогих кораблей американского флота – его стоимость составляет более четырех миллиардов долларов.
 

Темы: США, Армии иностранных государств, Вооружения в мире, Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 00:42
Военмор

Контр-Адмирал знаю, Кот-Баюн - не слышал. Кто такой?
23.11.2016, 00:11
иван з.-военмору

Сейчас придет Кот-Баюн, объяснит, какой это замечательный парАход.
22.11.2016, 23:19
Читатель

Автор поразил меня своей фразой "...график плавания эсминца будет гибким...". Я конечно могу понять неуважение к USA, даже то что этот корабль действительно может только плавать, а не ходить... (сами знаете что и где плавает). Но все же имейте уважение к русскому языку! Этому чуду американской военной инженерной мысли не помешало бы всадить в борт пару торпед. И для острастки, да и чтобы не "плавал" )))
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