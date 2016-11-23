]]> ]]>
Главная В мире Новости

Европарламент принял резолюцию о противодействии СМИ России

18:42 23.11.2016
Материалы по теме:

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию о противодействии враждебной пропаганде. Автором документа выступила польский депутат Анны Фотыга, которая считает, что таковая исходит от террористических организаций ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) и российских СМИ.

По ее мнению, Россия использует различные средства и инструменты для атак на демократические ценности Европы с целью ее раскола. Для этого Москвой выделяются значительные средства на дезинформацию и пропаганду, направленную на европейских политиков, журналистов и граждан. В качестве распространителей такой пропаганды автор резолюции назвала телеканал RT, агентство Sputnik, фонд «Русский мир», а также федеральное агентство Россотрудничество, передает «Интерфакс».

Резолюция призывает страны ЕС выступать с законодательными инициативами по противодействию пропаганде, а также финансировать такого рода проекты.

Президент России Владимир Путин назвал принятие резолюции очевидной деградацией представлений Запада о демократии, сообщает ТАСС. «Очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует и реально никаких ограничений мы здесь не увидим», - цитирует агентство главу организации

Представитель думского комитета по международным делам расценил резолюцию как «русофобскую дикость». Глава комитета Леонид Слуцкий добавил, что в случае введения ЕС цензуры в отношении российских СИМ, Москва может принять ответные меры, отмечает РИА Новости.

В прошлом месяце депутат Фотыга представляла в Европарламент доклад о борьбе с пропагандой и российские СМИ также упоминались в нем. Депутаты документ одобрили.
  

Темы: Европа, Отношения России и стран Западной Европы, Проблемы цензуры и контроля над СМИ, СМИ в России, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.11.2016, 22:00
Гость: Болдин

В советское время боролись глушением и запретами со всякими "голосами". Теперь светочи демократии похожими методами борются с RT и прочая. Ну, во первых, можно отметить возросший профессионализм и качество вещания RT и Sputnik. Раз уж против них аж европарламент принимает какие-то резолюции. Второе. Честно говоря, никогда не задавался вопросом реальной власти сего заведения. Но судя по всему, это место служит для "поговорить " и принять резолюцию, которую никто проводить в реальную жизнь и не будет. Все вещи могут решаться только правительствами государств, которые имеют на реальные действия реальные полномочия. А европарламет - это место, где играют в евровласть и где депутаты проедают деньги, выделенные из бюджетов стран Европы. И где можно выдвинуть самый безумный проект на обсуждение, ну и торжественно, при полном и всеобщем, даже принять резолюцию.
23.11.2016, 21:24
Гость: Иван

Поразительно на сколько фальшивы для самого запада все, так называемые общечеловеческие ценностями, которым он пытается учить весь остальной мир. Плюнуть этим США и Евросоюзу в рожи за такое постоянное вранье и растереть.
23.11.2016, 20:44
Гость: гость

Я думаю Россия сегодня САМАЯ свободная страна в мире во всех смыслах. Такой свободы как в России нет нигде. Даже до абсурда местами доходит. Реально Россия самая демократическая страна в мире. Проблемы конечно есть, типа коррупция и т.д. А где их нет? Везде.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.