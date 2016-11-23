Европарламент принял резолюцию о противодействии СМИ России

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию о противодействии враждебной пропаганде. Автором документа выступила польский депутат Анны Фотыга, которая считает, что таковая исходит от террористических организаций ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) и российских СМИ.

По ее мнению, Россия использует различные средства и инструменты для атак на демократические ценности Европы с целью ее раскола. Для этого Москвой выделяются значительные средства на дезинформацию и пропаганду, направленную на европейских политиков, журналистов и граждан. В качестве распространителей такой пропаганды автор резолюции назвала телеканал RT, агентство Sputnik, фонд «Русский мир», а также федеральное агентство Россотрудничество, передает «Интерфакс».

Резолюция призывает страны ЕС выступать с законодательными инициативами по противодействию пропаганде, а также финансировать такого рода проекты.

Президент России Владимир Путин назвал принятие резолюции очевидной деградацией представлений Запада о демократии, сообщает ТАСС. «Очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует и реально никаких ограничений мы здесь не увидим», - цитирует агентство главу организации

Представитель думского комитета по международным делам расценил резолюцию как «русофобскую дикость». Глава комитета Леонид Слуцкий добавил, что в случае введения ЕС цензуры в отношении российских СИМ, Москва может принять ответные меры, отмечает РИА Новости.

В прошлом месяце депутат Фотыга представляла в Европарламент доклад о борьбе с пропагандой и российские СМИ также упоминались в нем. Депутаты документ одобрили.

