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В Лондоне прошла акция в поддержку действий ВКС РФ в Сирии

19:33 23.11.2016
Фото с сайта rus.rusemb.org.uk
Фото с сайта rus.rusemb.org.uk
Сюжет: Сирийский кризис

В Лондоне у посольства России прошел митинг, участники которого выступили в поддержку действий российской авиации в Сирии. По их мнению, общественность должна знать, что российские военные борются с боевиками, которые организовывали теракты по всему миру, в том числе и в британской столице, сообщает ТАСС.

Один из организаторов акции отметил, что действия России в САР важны не только для жителей этой страны, но и народов всего Ближнего Востока, а также для граждан Соединенного королевства.

Он также отметил, что британские и американские СМИ ведут информационную кампанию против России, демонизируя ее образ. «Запад активно пытается свергнуть сирийское правительство, тем самым положив конец российскому влиянию на Ближнем Востоке», - пояснил собеседник агентства.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко выступил перед участниками акции и поблагодарил их за поддержку. «Мы надеемся, что мы добьемся успеха в борьба с терроризмом в Сирии и ваша поддержка очень важна для нас», сказал он.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон выступил с резкой критикой действий ВКС РФ В Сирии, заявив, что российские летчики бомбят мирные объекты. Он призвал британцев устраивать акции протеста у российского посольства.
 

Темы: Великобритания, Лондон, Военные конфликты в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Посольства и консульства в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 21:54
Гость: дан

хотелось бы знать -сколько денег было заплачено российским посольством в Лондоне участникам акции и сколько русских было среди участников Мне кажется -все 100%
23.11.2016, 21:07
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Судя по фотографии, митинг был очень многочисленным для Лондона!
23.11.2016, 20:26
Гость: Вяеслав

Ватники походу, кремлеботы или агенты Кремля, больше некому...
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