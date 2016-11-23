В Лондоне прошла акция в поддержку действий ВКС РФ в Сирии

В Лондоне у посольства России прошел митинг, участники которого выступили в поддержку действий российской авиации в Сирии. По их мнению, общественность должна знать, что российские военные борются с боевиками, которые организовывали теракты по всему миру, в том числе и в британской столице, сообщает ТАСС.

Один из организаторов акции отметил, что действия России в САР важны не только для жителей этой страны, но и народов всего Ближнего Востока, а также для граждан Соединенного королевства.

Он также отметил, что британские и американские СМИ ведут информационную кампанию против России, демонизируя ее образ. «Запад активно пытается свергнуть сирийское правительство, тем самым положив конец российскому влиянию на Ближнем Востоке», - пояснил собеседник агентства.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко выступил перед участниками акции и поблагодарил их за поддержку. «Мы надеемся, что мы добьемся успеха в борьба с терроризмом в Сирии и ваша поддержка очень важна для нас», сказал он.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон выступил с резкой критикой действий ВКС РФ В Сирии, заявив, что российские летчики бомбят мирные объекты. Он призвал британцев устраивать акции протеста у российского посольства.

